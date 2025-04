Gala Montes -de 24 años de edad- sorprendió a sus seguidores al presumir el regalo de “señora adulta” que le hizo su amorcito Icho Van.

Pese a las críticas que ha recibido por su relación con su mánager Icho Van -de 40 años de edad-, Gala Montes continúa presumiendo su relación a través de las redes sociales.

Este es el regalo de “señora adulta” que le hizo su amorcito Icho Van a Gala Montes

El nombre de Gala Montes se convirtió en tendencia luego de que compartió el regalo de “señora adulta” que le hizo su amorcito.

Fue a través de su cuenta de X que Gala Montes compartió que Icho Van le había regalado una lavadora y secadora.

Gala Montes mostró su regalo de su amorcito recién abierto, pero todavía no lo había instalado en su casa.

En su publicación, Gala Montes señaló que se trataba de un regalo de “señora adulta”, pero no dudo en mostrar su emoción por haberlo recibido.

Y es que Gala Montes calificó su lavadora y secadora como “regalos vergas”.

“Mi amorcito me regalo esto Regalos vergas de señora adulta verdaderamente” Gala Montes

Mi amorcito me regalo esto

Mi amorcito me regalo esto

Regalos vergas ❤️😍🤌🏽🤌🏽🤌🏽 de señora adulta verdaderamente

Así reaccionaron los seguidores de Gala Montes al regalo de “señora adulta” que le hizo su amorcito Icho Van

Desde que confirmó su relación con Icho Van, las críticas en contra de Gala Montes no han cesado y es que a muchos de sus seguidores no les gusta la pareja.

Y es que Icho Van ha sido acusado de difundir diversos rumores sobre las personas cercanas a Gala Montes que han afectado la imagen de la cantante y actriz.

Es por ello por lo que los comentarios sobre el regalo de “señora adulta” que recibió Gala Montes de su amorcito no se hicieron esperar.

Sin embargo, la mayoría de los comentarios van en contra de Icho Van, ya que consideran que solo se está aprovechando de Gala Montes.

La mayoría de los usuarios creen que Icho Van es solo un mantenido que no ha hecho nada por la carrera de Gala Montes.

“Con TU dinero bb”, “Técnicamente no es un regalo, porque el Sr. vive ahí y ocupa lavar su ropa por lo tanto la usará también”, “Con tu dinero porque tú le pagas”, “Que hermoso ver que te das ciertos lujos con tu propio dinero”, señalaron algunos usuarios.

Pero hay otros usuarios que han pedido que se deje de molestar a Gala Montes con su relación con Icho Van, pues ella lo escogió y se ha mostrado feliz con él.

“A mí también me cae mal (…) ya déjenla ser feliz si la riega es su vida no la suya”, “Repitan después de mi: ‘es su vida personal, no la mía’”, se puede leer entre los comentarios.

Cabe recordar que en estos momentos, Gala Montes se encuentra preparando su gira “Hasta Cuándo Tour” con la que visitará varias ciudades de México.