Gala Montes culpa a Rosalía del madruguete de Morena y así la castigará, ¿pero será que a la cantante le dolerá la acción de la actriz?

Desde que se anunció el concierto de Rosalía en el Zócalo, Gala Montes se pronunció en contra de este pues aseguró que costaría millones de pesos, dinero que saldría del bolsillo de los mexicanos y no del Gobierno de la CDMX.

Rosalía -de 30 años de edad- brilló el 28 de abril en su presentación en el Zócalo de la CDMX, incluso se mostró muy agradecida con todos sus fans.

Sin embargo, no todos quedaron complacidos con su actuación y es que Gala Montes -de 22 años- la acusó de haber servido como distracción para el madruguete de Morena.

¿La Rosalía pidió voto masivo para Morena? (Cortesía / SDPNoticias)

Gala Montes culpa a Rosalía por ser un elemento distractor para eliminar instituciones importantes en México

Gala Montes se convirtió en tendencia luego de que volvió a arremeter en contra de Rosalía tras el concierto que brindó en el Zócalo de la CDMX.

A unas horas de que Rosalía se presentó en la CDMX, Gala Montes la culpó por el madruguete de Morena, ya que señaló que solo fue un distractor para la desaparición de 3 organismos tal y como se conocen.

A las 22:00 horas del viernes 28 de abril, Morena convocó a sesión a la Cámara de Senadores, en donde se aprobó 20 reformas en 5 horas, entre las que destacan: La Ley 3 de 3, Ley Minera y del fideicomiso turístico.

Gala Montes aprovechó el tuit de Rosalía para culparla de las reformas que hizo Morena pues considera que se prestó a “una carnicería en México”.

Y es que Rosalía mostró como varios periódicos dedicaron su portada a su concierto en el Zócalo, por lo que Gala Montes destacó que no se centraron en lo que pasó con el madruguete de Morena.

Gala Montes consideró que Rosalía solo fue utilizada como un distractor para que Morena pudiera eliminar instituciones importantes en México.

“Te prestaste a una carnicería en México Fuiste elemento distractor para eliminar instituciones importantes en México en una noche” Gala Montes

Gala Montes y Rosalía (@GalaMontes2 / Twitter)

¿Cuál es el castigo de Gala Montes a Rosalía por dar un concierto en el Zócalo?

El desahogo de Gala Montes no terminó ahí pues incluso señaló que castigará a Rosalía pues considera que no se tuvo que presentar en el Zócalo.

En otra publicación Gala Montes señaló que a partir de este momento en su casa ya no se escuchará la música de Rosalía.

“En mi casa no se vuelve a tocar tu música @rosalia” Gala Montes

Gala Montes y Rosalía (@GalaMontes2 / Twitter )

Cabe recordar que anteriormente Gala Montes se había declarado fan de Rosalía. Pero tras su concierto en el Zócalo, ya había perdido a una seguidora.

Usuarios de inmediato se burlaron de Gala Montes, pues le señalaron que a Rosalía no le importaba que dejará de escuchar su música, pues ni siquiera vive en México.

“La persona a la que le citó el tweet ni siquiera vive en México”, “Que dice la Rosalía que anda bien agüitada”, “Uuuy pobrecita Rosalía, se va a retirar de la música porque una who ya no va a reproducir su música”, “Cómo si se fuera a perder de mucho por qué no pongas su música en tu casa”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Gala Montes y Rosalía (Captura de Pantalla)

Gala Montes y Rosalía (Captura de Pantalla )

Gala Montes y Rosalía (Captura de Pantalla)