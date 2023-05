‘La Rosalía’ no ha sido la única víctima del hate de Gala Montes, pues hace un año, arremetió contra Bárbara de Regil por la muerte de su perra y ayudar a niños con cáncer.

Hace unos días Gala Montes -de 22 años de edad- se convirtió en tenencia de Twitter tras mostrar su disgusto por el concierto de Rosalía en el Zócalo.

Sin embargo, no es el primer pleito en el que la actriz mexicana se ha visto envuelta, lo peor es que ninguna de las que ataca le han respondido, porque ni la topan.

Te compartimos el primer pleito de Gala Montes, donde agarró de blanco a Bárbara de Regil -de 35 años de edad-.

Gala Montes arremetió contra Rosalía -de 30 años de edad-, pero no es la primera funada de la actriz. Antes ya le había dicho de cosas a Bárbara de Regil por dos motivos que le hicieron enojar de más.

A finales de noviembre 2021, Bárbara de Regil se llevó una gran tundida por declaraciones que Gala Montes hizo sobre algunas historias que subió a Instagram.

La primera que desató el enojo de la actriz de ‘El Señor de los Cielos’, fue que una perra de Bárbara de Regil murió “por accidente” envenenada.

La actriz de ‘Rosario Tijeras’ contó que los fumigadores entraron a su casa y por error aplicaron veneno que era nocivo para los perros. Ante ello, una de sus perras cachorra -Nala- se comió lo que dejaron y murió.

Esta situación no le pareció nada agradable a Gala Montes, de modo que se fue contra la actriz acusándola de ser ella la causante de la muerte de su perra y le dijo “ahora compra otro”.

“No es culpa del jardinero (fumigador). Por eso hay que cuidarlos (...) Yo no quiero que una persona a la que se le muere un perro a los seis meses sigan comprando perros, no pueden tener perros si no tienes tiempo para cuidarlos”.

Gala Montes, actriz