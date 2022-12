Gabriela Spanic ya le pagó a Gustavo Adolfo Infante, pero él ni ha recogido el cheque. Así lo reconoció el periodista, quien reiteró que el dinero no será para su beneficio.

En entrevista con reporteros, Gustavo Adolfo Infante -quien hace poco tuvo una orden de aprehensión en su contra por sus querellas con la venezolana- afirmó que Gabriela Spanic está siendo patrocinada por otro de sus enemigos declarados: Sergio Mayer.

Ante ello, Gustavo Adolfo Infante aseguró que él e Imagen Televisión, empresa en la que trabaja, ya se hartaron y precederán legalmente, no sólo en contra de Sergio Mayer, también de de Alfredo Adame.

En declaraciones difundidas a través del canal de YouTube de la periodista Berenice Ortíz, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que después de meses rehusándose a pagar y poniendo excusas, Gabriela Spanic por fin le pagó el dinero que le debía por una demanda.

Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante dijo que aún no ha pasado a recoger el cheque de Gabriela Spanic, pero que en cuanto lo tenga a sus manos, donará el dinero a una fundación que ayude a personas con cáncer.

“Hay una actriz venezolana, que no puedo mencionar su nombre, que ya me pagó el dinero que me debe y que lo voy a donar ya, en breve”

Gustavo Adolfo Infante