El pleito legal entre Gabriela Spanic y Gustavo Adolfo Infante ya tuvo resolución, la actriz le debe pagar más de 193 mil pesos al comunicador y le quiere pagar con un carro usado.

La pelea entre Gustavo Adolfo Infante -de 57 años de edad- y Gabriela Spanic data del 2019, cuando el comunicador dijo que la actriz era una compañera conflictiva.

¿Y porqué habló así de Gabriela Spanic? En ese mismo año comenzaron a circular audios, donde supuestamente Gaby Spanic hablaba mal de Lucero y la llamaba envidiosa.

Lucero y Gabriela Spanic trabajaron juntas en la nueva versión de la telenovela ‘Soy tu dueña’, estrenada en 2010.

Gustavo Adolfo Infante habló de estos audios en su programa de televisión y eso provocó que Gabriela Spanic lo demandara por difamación y daño moral.

Durante tres largos años, Gustavo Adolfo Infante y Gabriela Spanic estuvieron en una pelea legal, la cual tuvo una resolución a favor del conductor.

Ahora, Gabriela Spanic, de 48 años de edad, debe pagar un monto de 193 mil 399 pesos a Gustavo Adolfo Infante.

La actriz ya admitió que no cuenta con recursos legales para ir en contra del conductor, por lo que ahora pide saldar la deuda en especie.

Gabriela Spanic quiere pagarle a Gustavo Adolfo Infante con un auto usado, modelo 2006, con un valor de 35 mil pesos.

El ofrecimiento de Gabriela Spanic a Gustavo Adolfo Infante para saldar la deuda, fue totalmente rechazada por el periodista.

Durante el programa De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante asegura que no puede aceptar el auto, pues ya había prometido esa cantidad a una asociación para niños con cáncer.

“Yo no puedo hablar de esta persona, porque tengo una orden de restricción, pero por su puesto que no (...) No lo voy aceptar porque ese dinero lo queremos íntegro, peso sobre peso, porque se lo vamos a dar a una institución de niños con cáncer”

Gustavo Adolfo Infante