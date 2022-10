Gabriel Soto e Irina Baeva han estado distanciados por cuestiones de trabajo, pero el actor rechaza que el trato frío a su novia signifique ruptura.

Hace un año Irina Baeva, de 30 años de edad, y Gabriel Soto, de 47 años de edad, revelaron que estaban comprometidos, pero hasta el momento no hay fecha de la boda.

También se ha especulado que la pareja está distanciada, incluso que habría finalizado su relación.

¿Irina Baeva terminó con Gabriel Soto? Reencontrarse con su ex lo confirmaría

El pasado 25 de octubre fue el cumpleaños de Irina Baeva, el cual lo celebró en Nueva York y Qatar, pero el gran ausente fue Gabriel Soto.

La pareja ha manifestado que no han tenido tiempo de verse por cuestiones de trabajo, pero reiteran que siguen juntos y con planes de boda.

Algunos seguidores aseguran que Gabriel Soto no había sido tan romántico en su felicitación a Irina Baeva, como el año pasado.

En su mensaje de cumpleaños del año pasado, Gabriel Soto llenó de halagos a la rusa y lo finalizó con un “Feliz cumpleaños mi amor”.

El año pasado Gabriel Soto llenó de halagos a Irina Baeva y este año no (Instagram/@gabriel)

Este año fue completamente diferente, pues solo le deseó un feliz cumpleaños y días de éxito, dejando de lado las palabras de cariño.

Gabriel Soto fue cuestionado si realmente sigue con Irina Baeva y aseguró que sí.

Por qué en redes sociales se tiene que decir las cosas privadas, eso lo hacemos en privado (felicitarse) en qué cosas de fijan, no se preocupen, cuando haya novedades se los vamos a decir” dijo Gabriel Soto.

Menciona que Irina Baeva llegará a México muy pronto y piensa en festejar con ella su cumpleaños.

“Ella estuvo en Qatar un mes, estuvo en Rusia un mes, estuvo en Nueva York casi tres semanas, realmente no hemos subido porque no heos estado juntos, y cuando hemos estado no nos preocupamos por estar subiendo cosas en Instagram”

Gabriel Soto