¿Gabriel Soto se separó de Irina Baeva por Martha Julia? Esto sabemos sobre la versión que señala que el actor habría regresado con su expareja tras su encuentro en la nueva versión de “La madrastra”.

Fue en junio de este año cuando se dio a conocer el reencuentro entre Martha Julia y Gabriel Soto 12 años después de que fueron pareja. De inmediato surgieron rumores de que la pareja podría retomar su romance.

Sin embargo Gabriel Soto de 47 años de edad y Martha Julia de 49 años de edad negaron esta información asegurando que era bueno encontrarse pero que no iban a retomar su romance.

Pero ahora que Irina Baeva de 29 años de edad viajó a Rusia, volvió a surgir rumores que señalan que Gabriel Soto y Martha Julia serían nuevamente pareja.

A pesar de todos los escándalos, Irina Baeva y Gabriel Soto se han mostrado como una pareja sólida en el medio del espectáculo. Es por ello por lo que sorprendió a todos que la actriz viajó a Rusia sin su novio.

Tras confirmar que pospusieron su boda, Irina Baeva viajó a Rusia para encontrarse con su familia después de 3 años de no verlos. Luego de que Gabriel Soto se quedó solo, surgió el rumor que la pareja había terminado.

A través de su canal de Youtube, Angélica Palacios reveló que la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto había llegado a su fin y que ahora el actor estaría saliendo con Martha Julia.

“Me están confirmando fuentes muy cercanas y muy especiales, pero trabajan y se encuentran en Televisa y me dicen que es el secreto a voces mejor guardado”

De acuerdo con Angélica Palacios cuando se reencontraron Martha Julia y Gabriel Soto resurgió las chispas que tenían en ese momento y durante las grabaciones de “La madrastra” se les pudo ver muy juntitos.

¿Qué pasó? Ya no hay hombre más guapo del mundo en 2022

Angélica Palacios mostró una imagen en la que señaló que se podía ver la chispa que había entre Martha Julia y Gabriel Soto.

En su video Angélica Palacios destacó que personas de la producción de “La madrastra” reveló que Gabriel Soto fue quien le dijo a Irina Baeva que cancelaran la boda. Que además los actores habían salido más allá de las grabaciones, pero que habían tomado todas las precauciones para no ser captados públicamente.

Angélica Palacios señaló que aunque por el momento no pueda confirmar nada porque ella no los ha visto ni hay fotografías el tiempo dirá si Gabriel Soto y Martha Julia confirman su relación.

En medio de las especulaciones sobre su ruptura con Irina Baeva, Gabriel Soto concedió una entrevista con el programa Hoy en donde desmintió esta información.

Gabriel Soto confesó que tenía pensado viajar con Irina Baeva pero por motivos de trabajo no pudo, pero la actriz quería viajar ya que no había visto a su familia en 3 años.

“Obviamente se extraña, pero ella estaba muy contenta, vio a su familia luego de 3 años de no verlos, yo estaba inundado de trabajo, yo no pude ir por cuestiones de trabajo. Después de 3 años de no ver a su familia, pues para ella fue algo lleno de felicidad”

Gabriel Soto