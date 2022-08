Gabby Taméz, cantante de 26 años de edad, se unió a las acusaciones contra Platanito por acoso laboral.

Hace apenas un par de días, Platanito fue señalado por acosar sexualmente a Gaby Ramírez, cuando él la manoseó en un show de televisión.

Ahora es Gabby Taméz quien, animada por la conductora, ventiló la violencia psicológica de la que fue víctima por parte de Platanito.

Gabby Taméz, de 26 años de edad, formó parte del programa ‘Noches con Platanito’ en Estrella TV.

Durante casi 4 años, la cantante fue víctima de acoso laboral y violencia psicológica de parte de Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito.

De acuerdo con Gabby Taméz, el payaso le hizo propuestas sexuales en su primer día de trabajo.

Tal como lo hizo la conductora Gaby Ramírez, la cantante Gabby Taméz sacó a la luz “la verdadera cara” de Platanito.

“Me hizo la vida imposible”, recuerda ella.

“Tenía 20 años cuando me lo presentaron. (...) fui a su camerino a presentarme y me dijo: ‘a mi me gustan los apapachos, las caricias (...) entré en pánico.”

Gabby Taméz