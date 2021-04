En entrevista para el programa Hoy, Enrique Guzmán destacó que jamás convivió con Frida Sofía cuando era una niña.

Este martes 27 de abril se presentó la segunda entrega de la entrevista que Enrique Guzmán le concedió al programa Hoy.

En el video el cantante se defendió de las declaraciones de Frida Sofía y confesó que si ha sido un hombre violento, pero jamás habría tocado a una niña de cinco años.

Enrique Guzmán: “He hecho de todo, menos tocar a una niña”

Durante su conversación con Martha Figueroa y Raúl Araiza, Enrique Guzmán se defendió de las acusaciones de Frida Sofía .

El cantante reveló que se siente desconcertado por las declaraciones que realizó su nieta.

“Es como si me hubieran echado una alberca encima con todo y agua, no lo entiendo, estoy en las últimas, venir a verte y platicar de ello me preocupa, me inquieta” Enrique Guzmán

Enrique Guzmán ha presentado algunos problemas en su salud luego de las declaraciones de Frida Sofía.

“Tuve un jalón, hace muchos años me operaron a corazón abierto, y tengo una válvula que funciona de repente un poquito con trabajos, y cuando me preocupo se hace más (complicado)… me hice unos estudios y tienes que tomar un líquido para la transferencia, pero ahí voy. Me siento inquieto” Enrique Guzmán

El famoso destacó que a sus 78 años ha realizado de todo, pero nunca se atrevería de abusar sexualmente de una menor de edad.

En su entrevista el cantante reconoció que ha sido un hombre violento, pero puntualizó que jamás ha tocado de manera indebida a una niña.

“Tengo 78 años, he hecho de todo. He tenido mis vivencias, he tenido mis diferencias, pero tocar una niña de cinco años, no lo puedo permitir. No sé cómo puede entrar eso en mi mente, de una niña de cinco años, no lo entiendo, no puede ser” Enrique Guzmán

Enrique Guzmán asegura que nunca convivio con Frida Sofía

Enrique Guzmán puntualizó que Frida Sofía nunca ha convivido con él cuando era pequeña ya que siempre estuvo con sus papás.

“Y eso es lo que me pone más mal. Y ese es el punto donde me hace más daño. Ella nunca convivió conmigo, ella, cuando nació, nació en casa de sus padres, en la casa de su papá, en la casa de su mamá. Después tuvo sus turbulencias y se separaron, pero nunca vivió en mi casa, nunca convivió conmigo” Enrique Guzmán

El cantante destacó que su relación con sus nietos no ha sido constante pero siempre ha sido el abuelo bonachón que los consciente.