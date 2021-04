Con lágrimas en los ojos, Enrique Guzmán dijo sentirse desconsolado por las "injustas" acusaciones de Frida Sofía.

Un devastado Enrique Guzmán se presentó el jueves en ‘Ventaneando’ para responder a las acusaciones de abuso que hizo en su contra Frida Sofía, su nieta, hija de Alejandra Guzmán, afirmando que cuando tenía sólo cinco años la “manoseó”.

Con lágrimas en los ojos, Enrique Guzmán dijo sentirse desconsolado por lo que calificó como "injustas acusaciones" de Frida Sofía, con quien aseguró, apenas ha convivido.

“Oír estas cosas me duele porque no las entiendo, no entiendo. Se me fue a Miami porque la intentaron secuestrar, y desde entonces creció de una manera que no vi, y no la consiento, pero tampoco la castigo, no opino mal de ella, quiero saber ¿qué le pasa?” Enrique Guzmán

“Ahora soy un degenerado": Enrique Guzmán afirma que hace tan sólo unos años Frida hablaba maravillas de él

El padre de Alejandra Guzmán reiteró que no comprende por qué ahora Frida Sofía se ha lanzado en su contra, cuando hace sólo unos años ella hablaba maravillas de él.

“Ahora soy un degenerado que le metió mano a los cinco años, si yo no sé a dónde se le puede meter la mano a nadie. No sé qué hacer” Enrique Guzmán

El intérprete de 'Tu cabeza en mi hombro' aseguró que cuando Frida Sofía era muy pequeña convivieron muy poco y nunca estando los dos solos, ya que ella siempre estaba acompañada por su niñera u otros familiares.

"El poco tiempo que la niñera tenía tiempo la llevaba a casa y en casa estaba con mis nietas y sus hermanos y su nada, nunca la tuve sola en ningún lado, ni lugar, como si pensara que yo quise tocarla indebidamente, no sé tocar indebidamente a nadie, ni a mi mujer” Enrique Guzmán

"Ella está ofendida por mí, gratis": Enrique Guzmán afirma que Frida Sofía se inventa historias

Enrique Guzmán también se refirió a la anécdota que contó su nieta, asegurando que cuando ella acababa de nacer el cantante amenazó a su padre, Pablo Moctezuma, con una pistola para impedir que le diera su apellido.

Enrique negó que eso haya sucedido y recalcó su preocupación la salud mental de Frida.

“Ella siente que es verdad todo lo que está pasando, que yo le falté al respeto, ella está ofendida por mí, gratis, o alguien, o algo le mueve una maquinita dentro de la cabeza y dice ‘esto lo vas a vivir de aquí en adelante’” Enrique Guzmán

Incluso, el rockero planteó la posibilidad de que efectivamente Frida Sofía haya sido víctima de tocamientos pero por otra persona y debido a que él es su familiar hombre más cercano, sus memorias infantiles han apuntado hacia él.

Enrique Guzmán: "En mi put* vida le he tocado un pelo a esa niña"

Pati Chapoy entonces volvió a preguntarle directamente si abusó de su nieta, a lo que inmediatamente Enrique Guzmán respondió:

“En mi vida, en mi put* vida le he tocado un pelo a esa niña… no tengo modo de decírtelo de otra manera, no le he podido más que ver su cara y verla crecer, es lo único que conozco de ella, no la he tocado nunca en mi vida, de ninguna manera, ni de la cintura, ni de la mano, ni darle un beso en un cachete. Hace mucho que no la veo, hace mucho que no sé quién es..." Enrique Guzmán

El cantante aseguró que tras difundirse las acusaciones en su contra, se comunicó con Alejandra Guzmán, quien le dijo creer en su palabra, sin embargo, afirmó que la notó muy mal, lo que le hace temer que sea un motivo para recaer en el alcohol.