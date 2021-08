El pasado 12 de octubre el famoso comediante, Franco Escamilla, reveló que dio positivo a Covid-19.

Fue por medio de su cuenta de Twitter donde Franco Escamilla pronunció la alarmante noticia, acompañada de una foto donde se le podía ver a él reposando en su cama.

Inmediatamente, los fans del comediante mostraron su preocupación, recordándole que debía descansar y no exponer a los demás.

Por su parte, Franco Escamilla reiteró que no estaba preocupado; pues los síntomas que tenían eran leves a pesar de estar cansado.

“FAMILIA: 2 noticias, una buena y una mala. LA MALA: Salí positivo a COVID LA BUENA: Me la está pelando de formas descomunales Se vienen dos semanitas de vacaciones” Twitter @franco_esca

“Ocho días me duró” Franco Escamilla da negativo a la prueba de Covid-19

Luego de la mala noticia, el pasado 18 de agosto Franco Escamilla sorprendió a sus seguidores con un nuevo Tweet, pero esta vez, asegurando que ya se había recuperado de la temible enfermedad.

Es importante recordar que en la ocasión anterior, Franco Escamilla, detalló que tendría dos semanas de “vacaciones”; pues fue el tiempo que los especialistas lo mandaron a descansar.

Sin embargo, pasaron solamente ocho días para que el comediante diera negativo a la prueba de antígeno; lo que llamó la atención de todos sus seguidores.

“Mi prueba de antígeno de hoy. ¡Negativo, señores! El sábado toca la PCR y seguiré encerrado hasta entonces para estar seguros. 8 días me duró la mierda esta, apunten al COVID a la lista de cosas que me la pelan” Twitter @franco_esca

Por su parte, los fans del también actor de doblaje, no dudaron en felicitarlo por su rápida recuperación.

No obstante, tampoco perdieron la oportunidad para recordarle que debe continuar con las medidas de sanidad.

“Pronta recuperación, aunque no es necesario ni hacer PCR ni antígeno una vez que se hizo diagnóstico por PCR de Covid-19. A los 14 días de tu diagnóstico estás libre de posibilidad de contagiar a alguien más.”

“Si fue COVID no grave, lo correcto son 14 días de aislamiento estricto para evitar contagio y listo.”

“La prueba de antígeno solo sale positiva los primeros días, que salga negativa a los 8 días no quiere decir que ya no hay infección, quiere decir que la prueba ya no es confiable, la PCR es la que es más específica.”

“Vacunado y con anticuerpos del COVID, estas en el top de la cadena evolutiva”

Son solo algunos de los comentarios que se pueden ver en el post de Escamilla.