La "gemela malvada" de Franco Escamilla fue encontrada por usuarios de redes sociales

Una foto ha estado circulando en redes y se ha vuelto viral debido al gran parecido que los usuarios han encontrado en una mujer con Franco Escamilla; ya le han llamado ‘Franca Escamilla’.

La fotografía en Twitter y demás redes sociales de la mujer, se ha vuelto tendencia pues es casi idéntica a Franco Escamilla - a quien han llamado su ‘ gemela malvada ’- anda circulando en todas partes pues aseguran que es la gemela perdida del famoso comediante y standupero; al igual que él, ella posee el cabello corto, gafas grandes y rasgos faciales que fácilmente pudieran ser confundidos .

O cualquier persona con obesidad y lentes. pic.twitter.com/nq6QDVtbfU — Franco Escamilla (@franco_esca) February 27, 2020

Fallo en la matrix, mundos paralelos, ¿Que pasa? Franca Escamilla 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/fHk4BI5o2U — PICHI (@El_pichirikis) February 27, 2020

Los internautas no han perdido la oportunidad para burlarse y reaccionar ya que han recreado la imagen para convertirla en cientos de memes con el hashtag #FrancaEscamilla tanto en Twitter como en Facebook. Incluso, el propio Franco Escamilla ya ha manifestado su incertidumbre ante la tendencia y la propia fotografía a su mas propio estilo.

Franco Escamilla se hizo tendencia por su ‘gemela’ y por la donación a niños con cáncer

De acuerdo a la información que varios usuarios han proporcionado, la mujer en cuestión sería de origen francés aunque esto aún no se ha confirmado. Aún así, saber o no su origen no ha evitado que los cientos de risas y memes hayan explotado tras la viralización de la fotografía.

Quisiera ayudarlo, pero estoy en una misión encubierta.



- Franca Escamilla pic.twitter.com/3A7PlbWsjN — Jefe Gorgory (@JefeGorgoryMx) February 27, 2020

Franca Escamilla fusión pic.twitter.com/C1zMEMmM9h — pancho el alteño (@_pancho007_) February 27, 2020

Por otro lado, Franco Escamilla se volvió tendencia no solo por el meme de ‘Franca Escamilla’ sino por su gran corazón y es que recientemente el comediante hizo una gran donación -junto con varios de sus amigos del medio como Jaime Camil- para los niños con cáncer.