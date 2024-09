A Adrián Marcelo no le gusta perder por lo que antes de ingresar a La Casa de los Famosos 2024 hizo una inversión que lo ayudaría en su juego.

Adrián Marcelo, quien está acostumbrado a comprar likes y menciones en redes sociales, pagó por publicidad que lo mantendría fuerte dentro de La Casa de los Famosos 2024 .

Reality show de Televisa-Univisión que lo habría expulsado porque el influencer no quiso reconocer que su comportamiento en La Casa de los Famosos 2024 era inapropiado y por tanto debía disculparse públicamente.

De acuerdo con algunos medios de comunicación, Adrián Marcelo sí se veía como el ganador de La Casa de los Famosos 2024.

Y es que además de negociar el contrato más jugoso de La Casa de los Famosos 2024, Adrián Marcelo aseguró su permanencia y su victoria.

Adrián Marcelo -de 34 años de edad- gastó en espectaculares que aún permanecen en calles de Monterrey, así como mandó a realizar playeras con su rostro y frases de apoyo.

Además de que habría pagado por menciones en la red social X, razón por la que su nombre en varias ocasiones se volvió tendencia. Por si fuera poco, compró votos.

Como si se tratara de un político, Adrián Marcelo ofrecía tarjetas de suscripción a ViX a cambio de que la gente le diera los diez votos que ofrece la plataforma a cada miembro.

Previo a su ingreso a La Casa de los Famosos 2024, Adrián Marcelo reveló en una entrevista estar acostumbrado a regalar dinero en la calle porque es la forma más fácil de hacerse publicidad.

No obstante, Adrián Marcelo aclaró que su dinero solo lo regalaba cuando había cámaras ya que hacerlo de otra manera no le daría likes fáciles.

“No es tan fácil regalar dinero, la realidad es que yo le llamo ‘presupuesto de mercadotecnia’ y al final ha sido una fórmula para encontrar el éxito digital. Solo cuando hay cámaras porque hay veces que la gente me pide dinero, pero no hay cámaras y si no lo están grabando entonces no me nace”

Adrián Marcelo