Gala Montes ya también recibió su vestido de ensueño para La Casa de los Famosos 2024, pero ella misma lo bautizó como “princesa ruda”, porque sabemos que tiene carácter de sobra.

Después de la tempestad viene la calma, y no solo hubo detalles a Gala Montes -de 24 años de edad- tras los detalles de una marca patrocinadora en La Casa de los Famosos 2024, sino que también recibió un hermoso vestido para la gala.

Aunque por esta noche, Gala Montes está exenta de salir de La Casa de los Famosos 2024 debido a que no está nominada, la actriz dejó ver que estará representando el poder femenino en Mar.

Y es que ante la cámara 24/7 de La Casa de los Famosos 2024, Gala Montes mostró el vestido de “princesa ruda” que el mandaron y que eligió se pondrá para la séptima eliminación.

Gala Montes presume el vestido de “princesa ruda” que le mandaron para La Casa de los Famosos 2024

Gala Montes recibió una nueva maleta con ropa para La Casa de los Famosos 2024, siendo un vestido de “princesa ruda” el que más le llamó la atención por lo hermoso que es.

Algunas horas antes de la gala de eliminación de La Casa de los Famosos 2024, Gala Montes estaba eligiendo qué vestido usaría con el apoyo de Briggitte Bozzo.

Y es que la actriz no solo no podía ajustarse el vestido sola, sino que no sabía si la séptima gala de eliminación -en la que no está nominada- era la adecuada para ponerse el vestido.

Las cámaras 24/7 de La Casa de los Famosos 2024 mostraron que estando en el vestidor, fue que Gala Montes dijo emocionada que recibió su vestido de princesa, pero “princesa ruda”.

Gala Montes con su vestido de "princesa ruda" en La Casa de los Famosos 2024. (YouTube/ El 5 / Tomada de video)

Luego de la ayuda recibida por Briggitte Bozzo, Gala Montes y su amiga se mostraron encantadas con la transparencia del diseño, además de una abertura en la pierna.

Y es que para ambas fue perfecto que la abertura del vestido estuviera colocada en la derecha, siendo esta donde Gala Montes tiene tatuajes.

Gala Montes con su vestido de "princesa ruda" en La Casa de los Famosos 2024. (YouTube/ El 5 / Tomada de video)

Pero no solo eso, sino que el vestido de “princesa ruda” tenía detalles de mar, como conchas en el corsé y aretes largos con conchas doradas.

Ante la emoción por como se veía Gala Montes con su vestido, Briggitte Bozzo la fue a presumir con todos los habitantes, incluso los de Tierra, pese a que el look aún no estaba terminado.

Así quedó el look final de Gala Montes con su vestido de “princesa ruda” en La Casa de los Famosos 2024

Gala Montes eligió ponerse su vestido de “princesa ruda” para eliminación de La Casa de los Famosos 2024, pero ¿cómo quedó el look final?

Briggitte Bozzo fue a presumir a Gala Montes antes de que el look fuera terminado, pero ahora ya sabemos cómo quedó con todo y maquillaje y vestido.

Así fue el look de “princesa ruda” de Gala Montes para La Casa de los Famosos 2024:

Gala Montes con su vestido de "princesa ruda" en La Casa de los Famosos 2024. (Vix / Tomada de video)

Gala Montes con su vestido de "princesa ruda" en La Casa de los Famosos 2024. (Vix / Tomada de video)