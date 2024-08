José Ángel Bichir -de 36 años de edad- felicitó a Belinda por su cumpleaños con una comprometedora foto de la cantante.

Vía Instagram, José Ángel Bichir compartió una fotografía de Belinda -de 35 años de edad- recostada en la cama.

Si bien no se sabe que tan vieja es esta imagen, las críticas a José Ángel Bichir no se hicieron esperar.

Y es que, a decir de muchos fans de Belinda, José Ángel Bichir sólo demostró que todavía no puede superar a su ex novia.

Belinda cumplió años el pasado 15 de agosto, por lo que fans, amigos y familia de la cantante le enviaron sus felicitaciones por redes sociales.

José Ángel Bichir, quien confesó haber sido novio de Belinda en el pasado, no se quedó atrás y compartió una íntima foto de la cumpleañera.

Aunque se desconoce cuándo fue que José Ángel Bichir y Belinda fueron novios, se supone que esto tendría muchos años.

A pesar del tiempo, José Ángel Bichir dejó entrever que aún no supera a Belinda y hasta fotos viejas guarda de la famosa.

Así lo demostró el pasado 15 de agosto, cuando felicitó a Belinda por su cumpleaños con una foto de ella acostada en una cama.

Si bien Belinda compartió las publicaciones que le dedicaron fans, amigos y familia, la también actriz evitó subir la imagen de José Ángel Bichir.

Tal vez José Ángel Bichir creyó que sería excelente idea revelar una foto íntima de Belinda para presumir su cercanía, pero las redes sociales piensan lo contrario.

Entre críticas, le reclaman al actor haber revivido su pasado con Belinda con una fotografía que —según internautas— parece tomada en un hotel.

En 2023, José Ángel Bichir dijo que él y Belinda habían sostenido una relación amorosa de la que tenía prohibido hablar.

¿La razón? Un supuesto contrato de confidencialidad que lo obligaba a mantener en secreto su noviazgo con Belinda.

A pesar de que lo llamaron mentiroso, José Ángel Bichir dejó de “tarea” a los reporteros investigar sobre su romance del pasado.

“Yo les dije que no iba a hablar más de eso porque el contrato es complicado, un contrato de confidencialidad que me hicieron firmar, por eso no voy a hablar al respecto y por el respeto que le tengo a ella.”

José Ángel Bichir