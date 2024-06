¿Babo de Cártel de Santa molesto con Belinda? Confiesa por qué ya no hará una colaboración con la cantante, pese a que se especulaba que lanzarían un tema juntos.

Belinda -de 34 años de edad- sorprendió a sus seguidores al regresar a la industria musical, pero incursionando en los corridos tumbados.

El regreso musical de Belinda sorprendió a sus seguidores y es que cuenta con varias colaboraciones, sin embargo muchos se quedaron esperando su trabajo con Babo de Cártel de Santa, de 47 años de edad.

Pese a que desde hace varios meses se venía especulando sobre la colaboración entre Babo de Cártel de Santa y Belinda, el rapero rompio el silencio y habló sobre esta situación.

Sin embargo, Babo de Cártel de Santa sorprendió al revelar que no trabajará con Belinda porque lo andaba balconeando y no respetó su acuerdo de confidencialidad.

¿Babo de Cártel de Santa rechaza a Belinda? Revela por qué no va a trabajar con la cantante

Desde hace varios meses se especuló sobre una posible colaboración entre Babo de Cártel de Santa y Belinda.

De inmediato usuarios se sorprendieron por esta colaboración y se mostraron muy emocionados por el trabajo que presentaría Belinda con Babo de Cártel de Santa.

Así surgió la extraña amistad de Belinda con Babo de Cartel de Santa (@belindapo/@babo_cartel )

Pero tal parece que ya no se podrá escuchar la canción de Babo de Cártel de Santa con Belinda y así lo dio a conocer el propio rapero.

En entrevista con la periodista Italia Herrera de TV Azteca, Babo de Cártel de Santa fue cuestionado sobre su relación con Belinda.

Babo de Cártel de Santa sorprendió al revelar que Belinda hace acuerdos que no cumple y a él no le gustan las personas que no hace lo que promete.

“Belinda dice muchas cosas, hace acuerdos que no cumple. Entonces, no me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra” Babo de Cártel de Santa

Las declaraciones de Babo de Cártel de Santa no terminaron ahí y es que confesó que Belinda rompió un acuerdo de confidencialidad.

En este sentido, Babo de Cártel de Santa confesó que él optó por no trabajar con Belinda, porque lo anda balconeando.

“Y como rompió con el acuerdo de confidencialidad que teníamos de lo que estaba pasando en ese momento. pues dije no, me dices que seamos discretos y andas ahí spoileando todo y mostrando pedazos de mis rolas y esas cosas que se pueden prestar para problemas después a la hora de publicar las rolas. Entonces preferí y opté por no trabajar con ella” Babo de Cártel de Santa

¿Qué hizo Belinda para molestar a Babo de Cártel de Santa y que no quisiera trabajar con ella?

Tras las declaraciones de Babo de Cártel de Santa sorprendieron a todos y es que Belinda había revelado el año pasado que si se encontraba en conversaciones con el rapero.

Sin embargo usuarios creen que el problema de Babo de Cártel de Santa fue por la entrevista que Belinda ofreció a la revista Glamour España.

Y es que Belinda reveló las conversaciones que tenía con Babo de Cártel de Santa.

“Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate. Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo. Entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción” Belinda

Belinda incluso compartió parte de un tema que le había mandado Babo de Cártel de Santa, situación que había molestado al rapero.