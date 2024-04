Desde hace unos días se dice y se presume que Edith N aceptó 16 millones de pesos para darle el perdón a Fofo Márquez -de 26 años de edad- y así este recupere su libertad.

Rumor que Edith N abordó durante una videollamada con los conductores del programa de espectáculos Chisme No Like, quienes exigen que Fofo Márquez pague por lo que hizo.

Recordemos que el pasado mes de febrero, Fofo Márquez golpeó brutalmente a Edith en un estacionamiento de Naucalpan.

Por lo que hoy está vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio.

¿Fofo Márquez le pagó? Edith, víctima de tentativa de feminicidio, aclara si aceptó dinero

Durante una videollamada, Edith N aclaró no haber recibido ningún peso por parte de Fofo Márquez y tampoco de su familia.

Por lo que es mentira que la víctima de tentativa de feminicidio haya vendido su perdón a Fofo Márquez por una suma millonaria.

“No he recibido absolutamente nada de dinero. No he tenido acercamiento con la familia ni con los abogados. No he recibida nada” Edith 'N'

Edith, mujer agredida por Fofo Márquez (Captura de pantalla)

Asimismo, asegura ser ella quien cubre los gastos de su recuperación. Ha pagado el psicólogo, las placas de sus costillas, el medicamento y ahora se hace cargo del dermatólogo.

“No he recibido un peso”, reitera y aclara que tampoco cobra por entrevistas y si dudan pueden preguntárselo a cualquier medio de comunicación.

Edith, víctima de tentativa de feminicidio, no quiere dinero de Fofo Márquez

Tras dejar claro que no ha recibido millones para darle el perdón a Fofo Márquez, Edith N aclara que al estar vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, ya no le es posible ofrecer dinero para reparar el daño.

“Él está en el reclusorio de Barrientos. Él todavía no ha sido puesto en libertad. El va a un proceso que se llama feminicidio en grado de tentativa, no puede haber compensación reparadora, no hay manera, no procede reparación del daño” Edith 'N'

Fofo Márquez (@mr.fofomqz / Instagram)

Por lo que pide no dejarse llevar por falsa información y tampoco por imágenes que sacan de contexto.

Pues aunque es verdad que hace unos días fue a firmar unos documentos, no le otorgó el perdón a Fofo Márquez.

“Fui a firmar documentos porque su abogado apeló a la sentencia, no están de acuerdo y ya lo resolverán. Hasta el momento está en prisión. No he recibido ningún peso por parte de nadie” Edith 'N'

Finalmente, pide que se haga justicia y que Fofo Márquez esté en prisión el tiempo que amerite su delito, así como dice no aceptar la disculpa de la novia del influencer.

Ya que no hizo nada al momento de la golpiza dado que sí se dio cuenta de todo.