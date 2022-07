Florinda Meza podría regresar a la televisión con un nuevo proyecto, pero al ser cuestionada sobre la bioserie de su esposo, Roberto Gómez Bolaños, la actriz dijo que no sabe nada.

Desde hace varios meses surgió el rumor de que el hijo de Chespirito produciría una serie sobre la vida del famoso personaje de la televisión.

Incluso Maria Antonieta de la Nieves, reveló que había tenido un acercamiento con el hijo de Roberto Gómez Bolaños y sí participaría en este proyecto.

Sin embargo, según lo estipulado por Chespirito, cualquier proyecto que incluyera su imagen o personajes, tenían que ser revisado por su esposa, Florinda Meza.

Pero al parecer, el hijo del comediante no se ha acercado a la actriz para hablar de la bioserie de Chespirito.

Florinda Meza (Agencia México.)

Florinda Meza podría regresar a la televisión, pero no sabe nada de la bioserie de Chespirito

La actriz tuvo un encuentro con los medios en el aeropuerto, pero ella se negó ha dar declaraciones.

“No tengo nada que decirles, espérenme un mes, por lo menos y tendré mucho que decir” fueron las palabras de Florinda Meza ante las preguntas de la prensa.

Florinda Meza dio a entender que podría regresar muy pronto a la actuación: “Espero que me dure la energía más que nada, porque el trabajo parece ser que ahí viene”.

La actriz se negó a dar detalles del que podría ser su próximo proyecto, pues asegura que aún no se lo permiten.

También fue cuestionada si sabe algo de la próxima bioserie de Chespirito y si ha tenido un acercamiento con Roberto Gómez Fernández.

Florinda Meza (@FlorindaMezaCH)

“De eso no se nada, no sé nada, absolutamente y lo que me están diciendo es una novedad” dijo Florinda Meza sobre la bioserie.

Florinda Meza se casó con Roberto Gómez Bolaños en 2004, tras una relación de varios años.

La actriz es conocida por su personajes como ‘Doña Florinda’, ‘Popis’ y la ‘Chimoltrufia’, también es productora y escritora.

Uno de los últimos proyectos donde apareció Florinda Meza fue en la película ‘Dulce Familia’ en 2019, donde compartió créditos con Fernanda Castillo.

Chespirito y Florinda Meza estuvieron juntos hasta que el actor murió en 2014, desde entonces ha mantenido un bajo perfil.