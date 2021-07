Fernanda Castillo celebra los 7 meses de su bebé Liam; habla sobre los retos de la lactancia

Fernanda Castillo y Erik Hayser están celebrando los 7 meses de vida de su hijo Liam, quien nació el 19 de diciembre de 2020.

La importante fecha fue aprovechada por Fernanda Castillo para hablar sobre uno de los retos más grandes que ha vivido como madre: la lactancia.

Si bien, Fernanda Castillo dijo que al principio todo fue sencillo, los problemas de salud que la llevaron al hospital a principios de año hicieron que su lactancia se complicaran. ¿Por qué?

En su cuenta de Instagram, Fernanda Castillo publicó una serie de fotos en las que aparece amamantando a su bebé Liam.

La actriz acompañó las imágenes con un largo texto en el que reconoció que antes de ser madre, consideraba la lactancia como un asunto muy sencillo.

Sin embargo, Fernanda Castillo reconoció que cuando se adentró en el tema, su perspectiva dio un giro de 180 grados.

“... después me embaracé y al empezar a investigar y escuchar las diferentes experiencias, me aterré. Me daba más miedo la lactancia que el parto 😆”.

Fernanda Castillo