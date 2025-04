Ferka -de 38 años de edad- no se niega a volverse cantante porque actuar y conducir no es suficiente para ella.

Fue así como lo expresó la actriz durante su llegada a los Premios Aura 2025.

Evento en el que Ferka reconoció que no le cerraría del todo las puertas a desempeñarse como cantante, aunque tampoco se siente convencida del todo.

Esto a pesar de que ha tenido oportunidad de interpretar algunas canciones en La Academia VLA 2024.

“Nunca será lo mío”, admitió Ferka de un posible futuro como cantante en la alfombra roja de los Premios Aura 2025.

Pues lo que a ella realmente le interesa es poder contar historias, algo que se permite a través de la actuación.

“Me gusta todo. Nunca me voy a dedicar a ser cantante, digo ‘nunca digas nunca’, pero no será lo mío. Al final de cuentas lo que a mí me importa es contar historias”.

Ferka