¿Por celos? Ferka ve claro que Christian Estrada estaría teniendo un ataque de celos sobre Jorge Losa en La Isla, porque desde antes de entrar al reality show, ya había señales de esto.

Ferka -de 37 años de edad- rompió el silencio hablando totalmente con la verdad en el podcast de ‘El Potrero’, donde se detalló su pensar al actuar de Christian Estrada cuando inició una relación con Jorge Losa.

Y es que a esta deducción de Ferka se le suma la reciente pelea que Christian Estrada y Jorge Losa tuvieron en La Isla y que claramente tendría el mismo motivo detrás.

Ferka rompió el silencio sobre su relación con Christian Estrada, detallando que hubo un tiempo en el que percibió celos por su ex a su nuevo relación con Jorge Losa, ¿por eso se pelearon en La Isla?

Recientemente, La Isla dio de qué hablar porque Christian Estrada tuvo una pelea directa con Jorge Losa, a quien le cantó el haberlo chapulineado con Ferka.

Serrath no quiere saber nada de Ferka ni de Jorge Losa

Ante esa situación y por múltiples ocasiones en que Christian Estrada ha llamado así a Jorge Losa, Ferka reveló que solo ve celos por parte de su ex a lo que era su nueva relación.

En plática con Luis ‘Potro’ Caballero, Ferka compartió que sí cree que Christian Estrada demostró desinterés en su hijo y que hubiera buena relación de padres, cuando ella comenzó a salir con Jorge Losa.

Y es que Ferka confesó que Christian Estrada quiso regresar con ella, pero como no accedió y comenzó a salir con Jorge Losa, este comenzó a tomar “decisiones viscerales”.

“Él quiso regresar conmigo, va a la casa, va a visitar a Leonel, pero yo soy una oportunidad, a mí me la haces, se rompe todo y bye, no hay doble retorno. Yo creo que eso le dolió muchísimo, porque después me di la oportunidad de salir con Jorge”.

Ferka, actriz.