Christian Estrada, de 34 años de edad, afirmó en el más reciente episodio de La Isla que veía en Jorge Losa, de 34 años, a un amigo.

Sin embargo, tanto Jorge Losa como el público terminaron ubicando a Christian Estrada, al recordarle todo lo que jamás reconoce frente a las cámaras.

Por ejemplo, que es un padre ausente y que aquéllo que identifica como suyo, en realidad era de Ferka, la madre de su hijo y ahora exnovia de Jorge Losa.

Aprovechando que Rey Grupero se encuentra mal de salud, Christian Estrada tomó su lugar en El Juicio, en el que antepuso sus conflictos personales a la decisión de su equipo.

Los verdes habían acordado irse contra Alba Zepeda, de 28 años-, pero a la hora de entregar sus votos, Christian Estrada reconoció que ignoraría la voluntad de sus compañeros y nominaría a Jorge Losa, por fuertes motivos:

Antes de retirarse, Jorge Losa pidió la palabra para responderle al modelo, quien se paró frente a él y comenzó a encararlo.

Los ánimos se elevaron tanto que Silverio Rocchi, de 35 años, se interpuso entre los dos para evitar que las cosas se tornaran violentas.

Jorge Losa negó las acusaciones que le lanzó el modelo, dejandole claro cuál era su relación antes de que iniciara una relación con Ferka -de 37 años-:

“Nunca me abriste las puertas de tu casa, compartimos como colegas, como compañeros de un proyecto y la verdad, siempre lo dije, si me caíste bien y todo eso, pero de ahí a la palabra amigo, es algo mucho más grande, es algo mucho más complicado y, quiero que sepas algo, la verdad me enamoré de una gran mujer, que es una gran mujer y hoy por hoy me siento muy orgulloso de ella”.

Jorge Losa