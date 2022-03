La ex novia del Tío Rober, aseguró que no hubo abuso sexual y su relación siempre fue respetuosa, luego del video que el comediante publicó en su defensa.

Recordemos que recientemente comenzó a circular un audio en TikTok, extraído de ‘La Hora Feliz’, programa del Tío Rober.

En él, el comediante relata que intentó tener relaciones sexuales con su pareja, de nombre Gabriela Sandoval, mientras ella estaba dormida.

Debido a ello, Tío Rober se vio obligado a cancelar su participación en el festival Vive Latino, pues ha sido víctima de ataques y mensajes de odio en redes sociales.

Pese a ello, la presunta víctima utilizó su cuenta de Twitter para hacer saber a los seguidores del Tío Rober, que no sufrió ningún tipo de abuso por parte del comediante.

En la serie de tuits que compartió, dejó claro que su relación con Roberto Andrade, alias el Tío Rober, fue completamente consensuada.

“Como algunos saben, pero otros no, sostuve una relación sentimental con el señor Roberto Andrade por un periodo de 8 años”, relató.

Gabriela Sandoval expuso que su noviazgo se construyó “con respeto, amor, comunicación y siempre con libertad por parte de ambos”.

La supuesta víctima del Tío Rober, declaró que el audio que está circulando, fue sacado de contexto y pretende inculpar de abuso sexual a su ex pareja.

Sin embargo, confesó que tomó la decisión de asistir a la Fiscalía de la Ciudad de México, en específico a un centro de justicia para la mujer”.

“En el que se me brindó la atención y el apoyo que cualquier mujer víctima de algún delito debe recibir”, comentó.

Aunque acudió a las autoridades, no fue para señalar al Tío Rober, si no para ser testigo de su inocencia.

“Estando en presencia del personal de la Fiscalía de la CDMX y de mi abogada menifesté lo que públicamente he reiterado y es que no fui ni he sido víctima de abuso sexual o violación por parte de Roberto Andrade”.

Gabriela Sandoval