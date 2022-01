La actriz y modelo estadounidense Evan Rachel Wood asegura que Marilyn Manson la violó durante la grabación de un video musical que data del 2007.

Evan Rachel Wood contó su terrible experiencia a través del documental Phoenix Rising que se estrenó la noche del domingo en el Festival de Cine de Sundance.

Bajo la dirección de Amy Berg, la actriz y modelo Evan Rachel Wood aseguró que fue “condicionada” durante su relación con Marilyn Manson , la cual duró casi 5 años.

Verás, la pareja se conoció a mediados del 2006; sin embargo, su romance inició en 2007, año en que se grabó el video de “Hear-Shaped Glasses”, cuando ella tenía 19 años , edad en que asegura fue violada por el cantante.

“No era como pensé que iba a ser”, dijo. “Estaba haciendo cosas que no eran las que me propusieron”, aseguró Evan Rachel Wood.

Evan Rachel Wood describe su violación

Evan Rachel Wood describe su violación. De acuerdo con la actriz, los directores le aseguraron que se filmaría una escena de sexo simulada pero terminó siendo real.

“Una vez que las cámaras estaban grabando comenzó a penetrarme de verdad. Yo nunca había accedido a eso”, señala, así como asegura que toda su vida ha actuado pero nunca en un set tan poco profesional como ese.

“Fue un completo caos”, agrega Evan Rachel Wood y reprocha que en aquel momento nadie la cuidaba por lo que “fue una experiencia realmente traumatizante”.

Evan Rachel Wood revela por qué no denunció aquella agresión sexual

Evan Rachel Wood tenía miedo de hablar de su abuso porque la violencia en su contra siguió aumentando.

Ya que fue “condicionada” se sintió culpable de lo que había ocurrido, por lo que después de mucho tiempo se decidió a romper el silencio.

“Es hora de que finalmente cuente mi versión. Ya no puedo permitir que lo cuenten por mí y la gente lo crea. No es mi trabajo convencer a la gente. No estoy mintiendo”, concluye Evan Rachel Wood.

Cabe recordar que Evan Rachel Wood acusó a Marilyn Manson de agresión y abuso sexual en febrero del año pasado, por lo que poco a poco a dado detalles.