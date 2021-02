Evan Rachel Wood denuncia a Marilyn Manson por acoso

Tras el mensaje de Evan Rachel Wood, más mujeres han denunciado abusos por parte de Marilyn Manson

En 2016, Evan Rachel Wood dijo a la revista Rolling Stone que había sufrido acoso y abuso sexual por parte de una antigua pareja sentimental. Hoy, el nombre del abusador fue revelado, se trata de Marilyn Manson.

Evan Rachel Wood, quien fue novia del cantante en 2007, denunció a Manson por haber abusado de ella por años y acosarla desde que era una adolescente. A través de Instagram , la actriz confesó que tenía miedo a las represalias en caso de revelarlo.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Él empezó a acosarme cuando era un adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavó el cerebro y me manipuló para someterme. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes.” Evan Rachel Wood

Más mujeres denuncian a Marilyn Manson

El mensaje de Wood hizo tanto ruido en redes sociales, que más mujeres decidieron hablar sobre el acoso y abuso que también sufrieron de parte de Marilyn Manson, un “hombre peligroso capaz de arruinar más vidas”.

Evan Rachel Wood ha manifestado su apoyo a todas las víctimas que han hablado, difundiendo sus mensajes de denuncia en sus Instagram Stories.

Hasta el momento, 6 mujeres han reaccionado a la denuncia de Evan, acusando a Marilyn Manson de manipularlas y abusar de ellas física y psicológicamente. Además, exigen que las autoridades inicien con los procesos legales necesarios en contra del cantante.

"Me asustaba tanto"; "Brian Warner debe pagar"; "Viví emocionalmente abusada y aterrorizada"; "Él cortó nuestras manos con un vidrio para hacer un pacto de sangre"; "No soy una víctima, soy una sobreviviente", denunciaron.