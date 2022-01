Evan Rachel Wood y Marilyn Manson: ¿De qué trata ‘Heart-Shapped Glasses’, video donde se conocieron y la modelo dijo haber sido abusada sexualmente?

Esta declaratoria en contra del cantante Marilyn Mansosn, la modelo Evan Rachel Wood la dio a conocer durante el documental Phoenix Rising.

Y es que aseguró la en ese entonces novia de Marilyn Manson, la escena sexual no fue ficticia como habían acordado antes de comenzar a grabar.

La experiencia que vivió Evan Rachel Wood al lado de Marilyn Manson a sus 19 años de edad la describió como ‘ traumática ’.

Evan Rachel Wood (Danny Moloshok / REUTERS)

Heart-Shapped Glasses, el video durante el cual Marilyn Manson violó a Evan Rachel Wood

El video de Heart-Shapped Glasses (When The Heart Guides The Hand), la canción de Marilyn Manson fue lanzado el 22 de noviembre del 2009.

Al principio este video protagonizado por Evan Rachel Wood y Marilyn Manson retrata un amor juvenil durante lo que parece una fiesta de graduación de la escuela preparatoria.

Sin embargo mediante la historia va a avanzando, el romance entre Evan Rachel Wood y Marilyn Manson resulta en un encuentro sexual.

Durante este encuentro sexual, el cual la modelo Evan Rachel Wood acusó fue real y sin consentimiento , hay una lluvia de lo que pareciera ser sangre.

Asimismo durante estas últimas escenas del video de Marilyn Manson se le intercalan imágenes de la fiesta y de la pareja conduciendo.

Hasta el momento el video Heart-Shapped Glasses de Marilyn Manson cuenta con más de 30 millones de vistas en su canal oficial de YouTube.

¿Por qué Evan Rachel Wood no denunció a Marilyn Manson?

Tras hacer públicos los abusos sufrió a manos de Marilyn Manson, Evan Rachel Wood mencionó antes no fue capaz de denunciar debido al miedo.

Y es que Evan Rachel Wood dijo que fue “condicionada” y se sintió culpable de lo que había ocurrido, por lo que no fue sino hasta después de mucho tiempo que decidió a romper el silencio.