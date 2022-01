Eugenio Derbez revela que su boda con Victoria Ruffo era falsa y ella sabía

Eugenio Derbez contó la verdad sobre la supuesta boda que tuvo con Victoria Ruffo, misma que aseguró fue falsa y que ella misma lo sabía.

En la segunda parte de la entrevista de Eugenio Derbez con Yordi Rosado, el comediante mexicano contó la controversia que vivió con Victoria Ruffo cuando se separaron.

Por primera vez, contó que nunca se casó con Victoria Ruffo y que ella sabía que solo fue entrega de anillos, “sabía que el sacerdote era un amigo mío que ponía sonido”.

Pese a todo, aseguró no tener rencores contra nadie, hecho que aún se creía por cómo reaccionaba cuando le preguntaban sobre Victoria Ruffo.

Eugenio Derbez reveló en entrevista con Yordi Rosado, que nunca se casó con Victoria Ruffo y que, además, ella sabía que la ceremonia había sido falsa.

Compartió que Victoria Ruffo quedó embarazada en el primer encuentro sexual que tuvieron, fue de ahí de donde nació José Eduardo Derbez.

Expresó que cuando se enteraron, se fue a vivir a casa de la reconocida actriz de telenovelas, esperando fuera a funcionar todo.

Fue Victoria Ruffo quién le dijo “hay que decirles a los reporteros que ya nos casamos”, pero aseguró solo habían quedado en comprarse anillos y ya, “nadie nos va a pedir un acta”.

Sin embargo, Eugenio Derbez dijo que no quiso solamente entregarle el anillo, por lo que armó una ceremonia de casamiento, pero totalmente falsa.

“Me prestaron un vestido de novia tres tallas más grandes que la que ella era y se lo arreglamos con cinca, el sacerdote era el que me ayudaba a poner el sonido y ella lo conocía desde mucho tiempo atrás”.

Después de que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se dieron cuenta que su relación no iba a prosperar decidieron separarse, el cómico asegura que aún no sabe motivo de algunas demandas.

Contó que Victoria Ruffo lo demandó por daño moral, “porque según la engañé con una boda que resultó ser falso, ella sabía que nunca fue real”.

Eugenio Derbez aseguró que aún desconoce porqué lo hizo e intuye que fue estrategia de su abogado y ella la aceptó.

Asimismo, recordó que le quitó la patria potestad de su hijo y que, de los siete a los doce años, no tuvo contacto con José Eduardo Derbez.

“Prácticamente no tuve contacto con él, lo que más me importaba era que mi hijo no pensara que lo había abandonado”.

Eugenio Derbez, actor.