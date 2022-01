Eugenio Derbez confiesa que La Familia P.Luche está basada en su matrimonio con Alessandra Rosaldo

Eugenio Derbez confiesa que Familia P.Luche está basado en su matrimonio con Alessandra Rosaldo, sobre todo las últimas temporadas.

El productor, actor y escritor del aclamado programa La Familia P.Luche confesó que hay una escena que totalmente está basada en hechos reales.

Advirtiendo “mi mujer me va a matar” dijo que Federica P.Luche , actuado por Consuelo Duval, sí es Alessandra Rosaldo en algunas etapas en su matrimonio.

Te contamos todo lo que Eugenio Derbez contó sobre la inspiración que obtuvo de Alessandra Rosaldo para La Familia P.Luche.

Eugenio Derbez estuvo en entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, mismo espacio en donde apenas arrancados unos minutos de la transmisión, confesó todo.

Uno de los mayores éxitos de Eugenio Derbez es la creación de La Familia P.Luche, mismo programa que se independizó de lo que primero fue XHDerbez.

Yordi Rosado rompió con los rumores acerca de que el éxito estaba basado en la vida real, en específico su matrimonio con Alessandra Rosaldo, a lo que el actor dijo sí.

Antes de que declaración dijo “me va a matar mi mujer”, pero aseguró que las últimas temporadas del programa sí estaban muy relacionadas con su matrimonio con la cantante.

Este matrimonio a sido uno de los más consolidados del espectáculo, el cual oficialmente se firmó en 2012 con una ceremonia en la CDMX que fue televisada.

Por ello, Eugenio Derbez aseguró que las últimas temporadas de La Familia P.Luche sí eran inspiradas en su vida, específicamente Alessandra Rosaldo en Federica P.Luche.

“Alessandra es muy Federica, si yo le digo -hoy te ves muy bonita- enseguida me dice -¿Solo hoy? O sea, que ayer no-. O en ocasiones dice que solo la quiere engordar o cuestiones así”.

En entrevista con Yordi Rosado, Eugenio Derbez confesó que hay una escena de La Familia P.Luche, que está totalmente inspirada en una pelea que tuvo con Alessandra Rosaldo.

Compartió que en una ocasión él tenía mucho trabajo y que Alessandra Rosaldo le dijo que tenían que ir a cenar con sus papás. Pero enseguida pensó en todo lo que tenía que estudiar.

Esta fue la escena que la cantante le hizo al cómico mexicano.

“Ah, como son mis papás no quieres ir. -No si vamos, no te preocupes- no, pues ahora ya no quiero ir”.

Eugenio Derbez, actor.