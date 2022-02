A Victoria Ruffo alguien la decepcionó ¿le tiró indirecta a Eugenio Derbez? La actriz publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, el cual podría ir dirigido al padre de su hijo.

Verás, luego de que Eugenio Derbez asegurara que Victoria Ruffo sabía que su boda era falsa, la actriz escribió: “Cuando una persona te decepciona, por más que tú la perdones, ya no vuele a ser nunca como antes”...

Victoria Ruffo (@victoriaruffo / Instagram)

Palabras que de inmediato alertaron a los fans de Victoria Ruffo, quienes comenzaron a llenarla de muestras de apoyo: “Estamos contigo mi reina preciosa”, “Te abrazo con el alma reinita”, “Muy cierto”, “Coincido totalmente”, “La quiero hartísimo”,

“Tú solo sé feliz, el resto no importa”, “¿Me tengo que preocupar”, “Besos jarochos”, “Entonces no perdonaste”, “No estés triste, sonriendo eres un rayo de sol”, “¿Quién es esa persona? Seguro no vale la pena”, se lee entre comentarios.

Eugenio Derbez asegura que Victoria Ruffo sabía que la boda falsa

Curiosamente la publicación llega a horas de que Eugenio Derbez asegurara que Victoria Ruffo sabía que la boda era falsa debido a que el sacerdote era amigo del comediante.

Sí, pese a que Alessandra Rosaldo le pidió a su esposo dejar de hablar de Victoria Ruffo, su expareja y madre de su hijo José Eduardo, éste lo hizo de nuevo.

En entrevista con Yordi Rosado, Eugenio Derbez dice que fue Victoria Ruffo quien le pidió que dijeran a la prensa que ya estaban casados debido a que ya se encontraba embarazada.

Por lo que a él se le ocurrió entregar un anillo pero además armar una boda falsa. El primer paso fue conseguir un vestido de novia, aunque el que le prestaron era tres tallas grandes a la Victoria Rufo.

Así como le pidió a un amigo a fungir como sacerdote y además ayudarle a cargar el equipo de sonido.

Debido a que era su amigo de años, y a que Victoria Ruffo lo había visto en algunas ocasiones, el comediante da por hecho que ella sabía el plan.

“El sacerdote era el que me ayudaba a poner el sonido y ella lo conocía desde mucho tiempo atrás”, asegura el también productor.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. (Agencia México)

No obstante, la versión de Eugenio Derbez es muy diferente a la de su ex, debido a que ella lo demandó por daño moral asegurando que la engañó con una boda falsa.