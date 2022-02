Vadhir Derbez huye cuando le preguntan sobre la boda falsa de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

Los medios abordaron a Vadhir Derbez mientras iba en camino a una entrevista; esto, para cuestionar su posición ante las polémicas familiares.

Aunque Vadhir Derbez acostumbra darle su tiempo a la prensa, esta vez prefirió huir y solo despedirse a lo lejos.

Vadhir Derbez no sabe nada de la boda falsa de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Vadhir Derbez huyó de la prensa ante las incómodas preguntas sobre su papá, Eugenio Derbez, y la boda falsa con Victoria Ruffo.

Vadhir Derbez (@vadhird / Instagram)

Hace años, Victoria Ruffo demandó a Eugenio Derbez por daño moral al organizarle una boda falsa.

En una entrevista reciente que se volvió viral, Eugenio Derbez aseguró que nunca engañó a Victoria Ruffo con la boda, pues ella sabía que era falsa.

Por primera vez, Eugenio Derbez aclaró que Victoria Ruffo siempre supo que la ceremonia sería armada.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. (Agencia México)

Vadhir Derbez no pudo apartarse de la polémica familiar durante sus visitas a programas de televisión.

Luego de ser abordado por periodistas y micrófonos, Vadhir Derbez huyó deprisa a bordo de su camioneta.

“Es que justo no sé, no lo he visto”, comentó Vadhir Derbez antes de escapar de la prensa .

En más de una ocasión, la familia Derbez ha presumido ser muy unida y con excelente comunicación.

Por tanto, para los medios resulta sospechoso que Vadhir Derbez niegue estar enterado de la polémica que envuelve a Eugenio Derbez.

Vadhir Derbez regresa a la música con ‘Back to Love’

Vadhir Derbez no quita el dedo del renglón en su carrera como cantante. Hace unos días, estrenó su más reciente canción ‘Back to Love’.

En colaboración con Chilz, Vadhir Derbez lanzó su primer éxito en inglés que ya empieza a sonar en la radio.

‘Back to Love’ retrata a Vadhir Derbez como un robot que se enamora de su dueña.

Vadhir Derbez y Chilz (@vadhird / Instagram)

El video oficial de la nueva canción de Vadhir Derbez, acumula más de 200 mil reproducciones en YouTube.

Entre comentarios, los fans de Vadhir Derbez consideran que este será “el hit de su carrera” como cantante.