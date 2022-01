Eugenio Derbez quema a Alessandra Rosaldo por no tener su testamento en orden

El actor Eugenio Derbez puso en evidencia a su esposa, Alessandra Rosaldo, al quemarla, tras decir que la cantante no tiene en orden el papeleo de su testamento.

En entrevista para Ventaneando, la famosa pareja conformada por Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, hablan de un importante trámite para proteger a sus hijos, el testamento.

Trámite con el cual se busca tener todo en orden, con el objetivo de evitar pleitos y peripecias, a la hora de heredar, tras la muerte de uno.

Por lo que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se les cuestionó sobre si tenían todo en orden con respecto a su herencia, en el marco de prevenir cualquier adversidad.

A lo que el comediante Eugenio Derbez inmediatamente respondió que él tiene en orden todo lo respecto a su testamento y herencia.

En donde busca dejar sin problemas a sus cuatro hijos, Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana.

Mientras que Alessandra Rosaldo recalcó que si tienen todo en orden, pero se retractó diciendo que ella aún no.

Luego de la mirada inquisidora de su esposo, Eugenio Derbez que incluso le hizo nuevamente la pregunta del reportero sobre si tenía todo en orden.

Por lo que no le quedó de otra a Alessandra Rosaldo, aceptar que aún ha hecho mano para dejar en orden su testamento.

Pese a esto, Alessandra Rosaldo confirmó lo dicho por Eugenio Derbez reafirmado que su esposo si tiene todo en regla.

Tras lo dicho Alessandra Rosaldo aseguró que haría lo propio y arreglaría pronto su testamento.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo (Agencia México)

Eugenio Derbez le pide a Alessandra Rosaldo que lo herede

Luego de que Alessandra Rosaldo reveló no tener su testamento en regla, su esposo Eugenio Derbez le pidió que lo heredara a él.

Con su característico humor, Eugenio Derbez respondió de una manera muy cómica a que su esposa Alessandra Rosaldo no tenga aún su testamento.

Pidiéndole que lo herede: “pues ¡órale!, ya ponte las pilas, ¡herédame!”, expresó Eugenio Derbez.

“¿Qué tal si me quedo en la calle?’, si para eso me case con ella, para que me mantenga, ¡claro!, ¡imagínate!, algo te pasa y yo ¿de qué vivo?”, remató el actor.