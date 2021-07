Luego de luchar contra las complicaciones contra el Covid-19, este viernes 30 de julio se confirmó la muerte de Sammy Pérez.

En entrevista para el programa Hoy , Eugenio Derbez lamentó la muerte de Sammy Pérez y recordó cómo fue trabajar con el comediante.

Eugenio Derbez concedió una entrevista para el programa Hoy donde se pronunció sobre la muerte de Sammy Pérez y aseguró que se encuentra muy triste por la noticia.

En el video Eugenio Derbez confirmó que cuando vivía en México se frecuentaban seguido e incluso siempre acudía en su cumpleaños.

Eugenio Derbez confirmó que se mantuvo en contacto con los sobrinos de Sammy Pérez, Daniel y Jessica, e incluso confirmó que el se enteró de la muerte del comediante a las cuatro de la mañana.

Al ser cuestionado sobre el apoyo que le ha brindado a la familia de Sammy Pérez, Eugenio Derbez destacó que si se mantuvo en contacto con sus sobrinos y que incluso compartió su video donde solicitaban donaciones.

“He estado en contacto con los sobrinos, que prácticamente es la única familia que esta al pendiente de él porque creo que ya no hay familia, pero son muy jovencitos (…) Sammy desgraciadamente no tenía seguro médico, lo ingresaron de emergencia a un hospital privado y pues la cuenta empezó a crecer y pues estaba cerca del millón de pesos”

Eugenio Derbez y los conductores de Hoy destacaron que toda la gente aún puede ayudar a Sammy Pérez ya que se quedó con una deuda muy grande en el hospital.

En su entrevista Eugenio Derbez cómo fue trabajar con Sammy Pérez en ‘ No se aceptan devoluciones ’ ya que no creían que pudiera funcionar en cine.

Eugenio Derbez fue muy claro y aseguró que Sammy Pérez siempre brillaba e incluso destacó que era diferente trabajar con él.

“Sammy era un hombre que brillaba donde lo pusieras, era un alma buena un ser de luz. Me acuerdo que cuando yo estaba filmando la escena con Sammy la gente de la película me decía ‘¿qué estas haciendo?’ No entendían, era una manera muy diferente de filmar a Sammy, no lo podía yo filmar de la manera tradicional, hasta que lo vieron ya editado fue cuando entendieron”

Eugenio Derbez