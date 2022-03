Eugenio Derbez reacciona al estar presente en las cachetadas de Will Smith y Eduardo Yañez

Eugenio Derbez, quien fue testigo de las cachetadas de Will Smith y Eduardo Yañez, fue captado en el Aeropuerto de Los Ángeles luego de haber asistido a los Oscar 2022 tras el triunfo de ‘CODA’ como Mejor Película.

Durante su estancia, los reporteros le preguntaron a Eugenio Derbez sobre el incidente entre Will Smith y Chris Rock, a quien golpeó luego de hacer un chiste sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Pero, como se ha recordado en redes sociales y medios, Eugenio Derbez ha estado presente en dos de las cachetadas más icónicas de los medios: la de Will Smith y la de Eduardo Yañez.

Al ser cuestionado sobre esto, Eugenio Derbez simplemente se rió ante las ocurrencias de los usuarios en redes, especialmente por los memes que han surgido a partir de lo de Will Smith.

“Por ahí hay un meme que me da mucha risa: ‘Eugenio Derbez presente en las mejores cachetadas del espectáculo’ Pues si caray, ya me tocó, ya van dos que me tocan. Una así casi casi me toca a mi, así cerquititia y la otra no tan lejos. Espero que yo no traiga la mala suerte.”

Eugenio Derbez