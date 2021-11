Eugenio Derbez dice que ya no se puede vivir en México, tras muerte de Octavio Ocaña, pues se ha señalado que presuntamente fue asesinado por la policía del Estado de México.

Eugenio Derbez se volvió un actor muy cercano a Octavio Ocaña, esto derivado de que ‘Vecinos’ es una producción del cómico mexicano.

Incluso, la mamá de ‘Benito’, platicó que este encantó a Eugenio Derbez solo de verlo , pues se lo encontró en los pasillos de Televisa. Octavio Ocaña tenía 5 años.

Eugenio Derbez cree que México no es seguro para vivir

Eugenio Derbez, quien se podría decir que descubrió el talento de Octavio Ocaña y lo catapultó a la fama en ‘Vecinos’, mandó un audio a su familia dándole el pésame.

Mediante un mensaje de voz directamente a su papá, Octavio Pérez, el actor expresó el profundo dolor que sintió al enterarse de la muerte de ‘Benito’.

El actor mexicano incluso se mostró enojado y preocupado por la situación de México, pues señaló que la inseguridad es uno de los motivos por los que no regresaría.

“Que tristeza que en México ya no se pueda vivir, yo cada vez que pienso en regresar de verdad, pienso en este tipo de cosas y por eso no regreso, porque ya no es vida estarse cuidando no solo de los criminales, sino ahora también de la policía… ya son muchos años así…”. Eugenio Derbez, actor.

Eugenio Derbez (@ederbez / Instagram)

Asimismo, el protagonista de ‘La Familia P.Luche’, dijo que seguía impactado con la noticia y la tristeza que sentí por perder a su compañero.

“No paro de pensar en Octavio, no paro de leer las noticias y de ver todo lo que ha pasado, estoy muy enojado, muy triste… me siento impotente ante todo lo que veo y leo. No puedo creer que esto haya sucedido”. Eugenio Derbez, actor.

Eugenio Derbez mostró la empatía que siente hacia la familia del actor, pues dijo “si yo me siento así, no me quiero imaginar como se sienten ustedes”.

Octavio Ocaña, Ana Lucía Ocaña y Octavio Pérez. (Facebook)

Octavio Ocaña dejó atónito a Eugenio Derbez con su personalidad

Octavio Ocaña a diferencia de sus dos hermanas, Ana Leticia y Bertha, no estudió actuación y su carrera como actor fue obra del buen ojo de Eugenio Derbez.

La mamá del fallecido actor, Ana Lucía Ocaña, señaló que Eugenio Derbez quedó encantado cuando se encontró con este en los pasillos de Televisa. Apenas tenía 5 años.

La señora Ocaña narró que ella se encontraba en Televisa, pues recogía a sus hijas gemelas del CEA, escuela de donde son egresadas.

“Yo llevaba a Octavio chiquitito y me encontré con Eugenio Derbez”. Ana Lucía Ocaña, mamá de Octavio Ocaña.

Contó que incluso el mexicano triunfante en Hollywood, colgó una llamada que tenía en ese momento, pues quedó encantado cuando vio a Octavio Ocaña.

“¿Ustedes que hacen aquí? Me pregunto mientras le tocaba el cabello a Octavio, me dice -es que voy a hacer una serie muy importante, este es el niño que yo ocupo para el personaje”. Ana Lucía Ocaña, mamá de Octavio Ocaña.

Octavio Ocaña y sus hermanas, Bertha y Ana Lucía. (Agencia México)

Anteriormente, Octavio Ocaña habría tenido participación en un comercial, en donde no iba al casting, pero también dejó encantado al productor con su apariencia.

“Octavio era luz a donde iba”. Ana Lucía Ocaña, hermana de Octavio Ocaña.

Finalmente, en el audio que Eugenio Derbez compartió sobre las condolencias por la muerte de Octavio Ocaña, se ofreció a brindarles ayuda para lo que necesiten.