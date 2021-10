Eugenio Derbez se sumó a los famosos que lamentaron la muerte de Octavio Ocaña, actor de 22 años que dio vida a Benito de Vecinos.

Desde redes sociales, Derbez se lamentó de que la violencia “una vez más nos arrebató a uno de los nuestros” y aseguró que Octavio Ocaña se ganó el corazón de los mexicanos desde niño.

Aseguró además que se une a todas las voces que exigen justicia para Octavio Ocaña y a su familia y envió sus condolencias a sus papás y hermanas.

“La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz Benito”

Luego de darse a conocer la muerte de Octavio Ocaña la noche del 29 de octubre, varios famosos lamentaron la muerte del joven actor y expresaron su pésame a familiares y amigos.

Sus compañeros de la serie Vecinos expresaron su tristeza por la muerte del actor con quien compartieron set de grabación.

Ana berta Espín, quien interpretó a Lorena Rivers, madre de Benito, aseguró estar con el corazón destrozado por la muerte de Ocaña y mandó sus condolencias a la familia.

También Darío Ripoll, quien interpreta a Luis en la misma serie aseveró sentir rabia y dolor por la muerte de Octavio Ocaña, a quien vio crecer por 16 años.

Asimismo, aseguró que “estamos solos” pues no hay gobierno que nos proteja ante la violencia que se vive en el país.

“Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero, mi amigo Octavio Ocaña con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años, tengo rabia y dolor, no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja, vuela alto mi Benito, te vamos a extrañar mucho”

Darío Ripoll