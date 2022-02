Eugenio Derbez dedica emotivo mensaje a Alessandra Rosaldo por aniversario de compromiso (VIDEO)

El actor mexicano Eugenio Derbez, utilizó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje a Alessandra Rosaldo por su aniversario de compromiso, número 10.

Eugenio Derbez ha compartido en diferentes ocasiones, que considera a Alessandra Rosaldo, el gran amor de su vida.

La más reciente de estas ocasiones, fue durante una entrevista que Eugenio Derbez otorgó al canal de YouTube de Yordi Rosado.

En esta plática, Eugenio Derbez confesó que nunca estuvo seguro de casarse, hasta que conoció a Alessandra Rosaldo.

Por ello, no dudó ni un segundo en pedirle matrimonio y tener a su hija Aitana Derbez.

Eugenio Derbez recordó cuando le pidió matrimonio a Alessandra Rosaldo, a través de una publicación en redes sociales.

Fue en su cuenta de Instagram, donde Eugenio Derbez compartió un video del emotivo momento junto a su esposa Alessandra Rosaldo.

En el video corto, publicado en la sección de reels de su red social, se puede ver a Eugenio Derbez vestido de blanco, bajando de un caballo.

Posteriormente, el comediante se hincó y le entregó el anillo de compromiso a la cantante, quien lo recibió y culminó el acontecimiento con un tierno beso.

En el clip, se puede ver a Alessandra Rosaldo llorando de emoción y a ambos disfrutando el importante momento.

En la descripción del audiovisual, Eugenio Derbez escribió un romántico pensamiento, en el que expresa todo su amor a Alessandra Rosaldo.

“Hoy hace diez años, tomé una gran decisión. Encontré a la princesa de mi cuento y supe que sería para siempre”, expuso Eugenio Derbez.

“Hoy y todos los días, vuelvo a enamorarme de ti. Hoy y todos los días te volvería a pedir que fueras mi esposa. Te amo”, agregó para concluir.

Por su parte, Alessandra Rosaldo respondió, correspondiendo el romanticismo de Eugenio Derbez.

“Mi príncipe, mi amor, mi sueño hecho realidad. You are still the one and you forever will be. Te amo con toda el alma”

Alessandra Rosaldo