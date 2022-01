VIDEO: Eugenio Derbez revela que su mamá murió tomándolo de la mano

Eugenio Derbez revela que su mamá, Silvia Derbez , murió tomándolo de la mano; el actor cree que solo espero a que él llegara para morir.

Eugenio Derbez contó que el lazo que tenía con su mamá era muy fuerte y reconoció que sí, él era el consentido de Silvia Derbez.

Contó que fue decisión de la familia que su mamá pasara sus últimos días en su casa, pues los doctores dijeron que ya no había nada más que hacer por ello.

Eugenio Derbez no quería ser papá de Aislinn Derbez: “Sentí que se me acabó el mundo”

Eugenio Derbez asistió a entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, mismo espacio en donde contó la importancia que tuvo su mamá en su vida.

Silvia Derbez fue una actriz muy reconocida en México y en su última obra en Estados Unidos, ‘Camino a Broadway’.

El actor mexicano Eugenio Derbez contó que su mamá vivió sus últimos días en su casa, estando en coma, pero él asegura “nos escuchaba, por gestos y movimientos que hacía”.

Compartió que él y su mamá siempre fueron uña y mugre, mismo hecho que se confirmó en el lecho de muerte de Silvia Derbez.

Eugenio Derbez contó que ya solo estaba esperando, junto con su hermana, que llegara el día en su mamá muriera, cuando estando fuera de casa le avisaron, está a punto de irse.

“Mi mamá me esperó para morir y es algo que nunca se me va a olvidar, murió de cáncer en los pulmones… me voy a cenar algo, me voy a Polanco a cenar, y a media cena me habla mi hermana y me dijo, mi mamá tiene una crisis córrele, parece que ya se nos va”.

Eugenio Derbez, actor.