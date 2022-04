Tras haberse colocado en el blanco de la crítica, el comediante y productor Eugenio Derbez cree que lo malinterpretaron; no llamó pueblo a Matamoros, no es tan ignorante, dice.

En un encuentro con la prensa, Eugenio Derbez explicó que jamás dijo que Matamoros era un pueblo sino que la historia de su nuevo proyecto se dio en un pueblito de Matamoros.

“Es como si digo, hay un pueblito aquí en la Ciudad de México”, explicó Eugenio Derbez, y agregó: “de hecho, filmamos una escenas a las afueras de México y es como una especie de pueblito, que hay muchos”.

Para dejarlo más claro, citó: “A eso me refería cuando dije que en un pueblito de Matamoros, no que Matamoros fuera un pueblito, no soy tan ignorante”.

Nuevo proyecto de Eugenio Derbez lo mete en aprietos

Tras haber estado arriba del escenario de los Premios Oscar 2022, Eugenio Derbez ya tiene en mente un nuevo proyecto el cual lo metió en aprietos por dar a entender que Matamoros, Tamaulipas, es un pueblo.

Una vez que aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas, Eugenio Derbez explica que la historia de su proyecto gira alrededor de la estudiante Paloma Noyola, quien vive en Matamoros donde es conocida como la “Niña Jobs”.

“Es la historia de una niña que creció en un pequeño pueblo en Matamoros y que llegó a ser la número uno en el país y que incluso le dedicaron una portada en una revista americana ‘The next Steve Jobs’”, dijo el también productor.

Eugenio Derbez en los Oscar 2022 (DAVID LIVINGSTON / Getty Images via AFP)

Omar Chaparro cachetea a Eugenio Derbez

Por otra parte, una vez aclarado que Matamoros no es un pueblo, Eugenio Derbez fue cacheteado por Omar Chaparro, durante la presentación de la película ¿Y cómo es él?

Por supuesto, todo se trató de una broma. Y es que Eugenio Derbez fue quien abofeteó primero al comediante pues aseguró ha presenciado tantos incidentes que no podía perder la oportunidad de protagonizar uno.

Para no generar otro malentendido, rápidamente aclaró que su relación con Omar Chaparro, al igual con su exyerno Mauricio Ochmann, es excelente.