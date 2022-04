A Will Smith no lo detuvieron porque Chris Rock no levantó cargos tras cachetada, se dio a conocer que las autoridades listas se encontraban lista para actuar durante los Oscar 2022.

La 94 edición de los Premios Oscar estará marcada por la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock tras broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith.

Nuevos reportes señalan que Chris Rock evitó que Will Smith fuera detenido en ese momento, sin embargo las autoridades señalaron que el comediante aun podrá presentar cargos en contra del actor.

Will Smith golpea a Chris Rock (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

Chris Rock insistió en que no quería que detuvieran a Will Smith tras cachetada

Uno de los momentos más controversiales de los premios Oscar 2021 es la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock tras broma sobre Jada Pinkett Smith y la película ‘G.I. Jane’.

A casi una semana de los Oscar 2021, se han ido conociendo más detalles sobre lo que pasó con Will Smith y Chris Rock en la ceremonia tras la cachetada.

Ante cuestionamientos de que no se haya ejercido acciones en contra de Will Smith, se reveló que las autoridades se encontraban listas para poder detener al actor por la agresión que hizo en contra de Chris Rock.

Will Packer, uno de los productores de los Oscar, reveló que Chris Rock fue quien evitó que Will Smith terminará detenido tras la cachetada, ya que no quiso presentar cargos en su contra.

“Dijeron ‘iremos a buscarlo’. Estamos preparados. Estamos preparados para detenerlo ahora mismo. Puedes presentar cargos. Podemos arrestarlo. Estaban exponiendo las opciones” Will Packer

A pesar de que agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se presentaron en el teatro Dolby por si Chris Rock quería presentar cargos, él destacó que se encontraba bien y que no quería que realizaran ninguna acción.

“Todos estaban hablando, viendo las opciones que había, pero Chris no estaba de acuerdo. Dijo: ‘No, estoy bien’” Will Packer

Aunque en ese momento Chris Rock no quiso presentar cargos en contra de Will Smith, las autoridades le dejaron abierta la posibilidad al comediante de que lo podría hacer más adelante.

Chris Rock fue golpeado por Will Smith (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

La Academia de los Oscar están analizando las sanciones que podría tener Will Smith

De acuerdo con los últimos reportes la Academia de los Oscar están analizando las sanciones que podría tener Will Smith tras darle una cachetada a Chris Rock durante la ceremonia.

Will Smith tiene 15 días para enviar un comunicado por escrito en el que tendrá que dar una explicación sobre sus acciones durante la entrega de los Oscar 2022.

Será el próximo 18 de abril cuando se reúna la junta para tomar una decisión sobe si se realizará una acción disciplinaria en contra de Will Smith.

Se reveló que la sanción puede ser suspensión, expulsión o que se le retire su premio Oscar.