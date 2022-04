Netflix cancela película con Will Smith tras cachetada a Chris Rock en los Oscar 2022

Al parecer la cachetada a Chris Rock en los Oscar 2022 le está cobrando factura a Will Smith, luego de que Netflix decidió cancelar película que el actor protagonizaría.

A una semana de lo ocurrido durante la ceremonia de los Oscar 2022, en donde Will Smith cacheteó e insultó a Chris Rock, tras un chiste sobre la alopecia que padece su esposa Jada Pinkett.

Según medios como The Hollywood Reporter y Variety han reportado que Netflix ha cancelado un proyecto con el actor Will Smith.

Cachetada de Will Smith a Chris Rock (Agencia México )

Will Smith es cancelado por Netflix

En el marco de la polémica, Will Smith es cancelado por el gigante del streaming Netflix, la plataforma decidió no continuar con proyecto que sería protagonizado por el actor.

Dicho proyecto entre Netflix y Will Smith s e trataba de la película ‘Fast and Loose’, donde el actor sería el protagonista.

Según reportes, ‘Fast and Loose’ contaría la historia de un capo del crimen organizado que pierde la memoria luego de un ataque.

En donde luego de buscar pistas de lo que le ocurrió, descubre que tenía un doble papel como jefe del narco y un agente de la CIA.

Asimismo, según los medios apuntan que no está claro si dicha película de Netflix ha quedado cancelada o solo suspendida, luego de que se decidiera no continuar con Will Smith debido a la polémica.

Ya que además de no tener protagonista, también una semana antes de lo sucedido con Will Smith en los Oscar 2022.

El director David Leitch renunció al proyecto para poder dirigir ‘Fall Guy’, cinta que será protagonizada por Ryan Gosling para los estudios Universal y cuya producción iniciará presumiblemente en agosto.

Con esto al parecer la película ‘Fast and Loose’ no ha tenido la suerte que se esperaba y en donde el proyecto ha quedado en el filo del dilema.

Por otra parte esta cancelación a Will Smtih, se suma a la de Sony que ha puesto en pausa la cuarta entrega de la saga Bad Boys.

En donde se sabe que ‘Bad Boys 4′ estaba en desarrollo activo e incluso a Will Smith ya se le habían dado 40 páginas del guión.