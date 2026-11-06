Mon Laferte vivió una peculiar experiencia en Las Vegas, donde ofreció un concierto como parte de su gira Femme Fatale Tour.

Seguidores de Mon Laferte que se reunieron en el Pearl Concert Theater at Palms Casino Resort, fueron testigos del momento en que una fan agredió a la cantante.

La mujer, que se encontraba cerca del escenario, le arrojó a Mon Laferte un celular, dispositivo que aterrizó sobre su rostro y muy cerca del ojo.

Mon Laferte se vio obligada a interrumpir la interpretación de la canción “Amárrame” cuya coreografía tenía hipnotizado al público.

Mientras ella se dirigía al rincón del escenario para protegerse y recuperarse del inesperado impacto, el público reaccionó con abucheos y muestras de indignación, ya que la consecuencias pudieron ser serias.

Los guardias de seguridad del recinto intervinieron rápidamente para retirar a la persona que arrojó el móvil.

¿Cuál es el estado de salud de Mon Laferte?

Pese al golpe en su rostro, Mon Laferte no detuvo su concierto; por el contrario, demostró su profesionalismo y regresó al escenario.

Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado sobre el incidente y tampoco se han brindado detalles sobre su salud.

Por sus historias en Instagram, se da por hecho que continuará con su gira por Europa; la propia ha compartido las próximas fechas.

Mon Laferte de gira de Europa (Mon Laferte / Instagram)

Así como ha respondido a la preocupación de sus fans con una fotografía que deja entrever que esta mañana disfrutó de un café mientras revisaba el vestuario para sus shows, incluso sus pelucas.