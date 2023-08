Vadhir Derbez lanza el corrido “Morrito” en donde habla de la paternidad de Eugenio Derbez de 61 años de edad.

Vadhir Derbez de 32 años de edad, presenta su nuevo tema musical ‘Morrito’ en el que retrata las decepciones que vivió de niño por tener a un padre ausente.

Así es, Vadhir Derbez ha expresado entre letras lo complicado que fue crecer sin su padre Eugenio Derbez, que es uno de los temas más personales de su carrera.

Si alguien puede decir que tiene clones en sus hijos es Eugenio Derbez, que se han convertido en una de las familias más famosas en el mundo de la farándula.

En la actualidad, Vadhir y Eugenio Derbez parecen tener una buena relación, considerando que ha apostado por seguir sus pasos en el medio artístico.

Ambos son fanáticos de las aventuras extremas y las bromas, como lo han presentado en la serie “De viaje con los Derbez”.

Gracias a la serie su relación ha evolucionado de manera positiva pese a las “fricciones” que hubo en el pasado.

Vadhir Derbez y Eugenio Derbez. (@vadhird)

Vadhir Derbez presenta su nueva canción “Morrito” que lleva una dedicatoria especial

A lo largo de su trayectoria, Vadhir Derbez nos ha sorprendido con sus actuaciones, pero esta vez lo hizo a través de la música.

El jueves 24 de agosto de 2023, Vadhir Derbez lanzó su nueva canción llamada “morrito” dedicada especialmente para su padre Eugenio Derbez.

En ella, relata las dificultades de crecer con un padre ausente y las huellas “buenas y malas” que dejan los progenitores en sus hijos.

Estas líneas profundizan en la temática de la paternidad ausente y marcan una exploración única de la relación entre Vadhir Derbez y su padre, Eugenio Derbez.

La canción está llena de frases conmovedoras, como:

“Esperaba en la ventana a que la puerta tocara, otro día más que no llegó papá”, “aunque me quebraste, te perdono” y “quién iba a pensar que al final no te iba a necesitar”.

Vadhir Derbez manifestó que más allá de estas diferencias, con el paso de los años ha ido entendiendo más las dificultades que enfrentó Eugenio Derbez como padre.

Vadhir Derbez y Eugenio Derbez (captura de pantalla / Vadhir Derbez Instagram @vhadir)

Esto dice la letra de “Morrito” la nueva canción de Vadhir Derbez para su padre, Eugenio Derbez

El 24 de agosto, Vadhir Derbez hizo su regreso a la música con el lanzamiento de su sencillo titulado “Morrito”, que ya ha superado el millón de reproducciones en YouTube.

El video musical de “Morrito” presenta personajes que comparten similitudes notables tanto con Vadhir como con Eugenio Derbez,

Lo que añade una capa adicional de simbolismo a la canción y su mensaje.