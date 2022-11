Luego de dos meses del accidente de Eugenio Derbez, Vadhir Derbez explica que sí estaba con él cuando cayó y se golpeó; pero sobre todo, su papá aprendió a no meterse con él.

A finales de agosto, Eugenio Derbez alarmó a sus seguidores y amigos, al revelar en un comunicado que lo iban a someter a una cirugía.

El actor de 61 años de edad, contó que sufrió una fractura en el hombro, mientras jugaba con un videojuego de realidad virtual.

Pero, un canal de Youtube aseguraba que el responsable de la lesión de Eugenio Derbez, era su hijo Vadhir Derbez, de 31 años de edad.

Supuestamente, el actor de ‘No se aceptan devoluciones’, tuvo una pelea con Vadhir Derbez y terminaron a golpes; al final Eugenio Derbez se había negado a denunciar lo ocurrido para que su hijo no tuviera problemas.

Tras varios meses del accidente de Eugenio Derbez, Vadhir Derbez habló de la salud de su padre e incluso bromeó sobre que él le había provocado la fractura.

Vadhir Derbez acudió al programa de Exa ‘La Caminera’ y fue cuestionado sobre el estado de salud de Eugenio Derbez.

El segundo hijo de Eugenio Derbez se tomó con humor el rumor de que él había golpeado a su padre y narró cómo fue que se cayó.

Vadhir Derbez explica que su padre cayó al suelo con todo su peso, y hubo un momento en que pensó que no había pasado nada, pero fue todo lo contrario.

“Cuando empezó así de que: ‘mi hombro’ inmediatamente me dijo llévame al hospital, y yo dije: ‘ay, ok te dolió, te caíste no pasa nada’ y me dijo: ‘no, escuché los huesos’ y le vámonos”

Vadhir Derbez