Ni la familia de Bruce Willis, pero si el actor mexicano Vadhir Derbez notó las señales de deterioro en la salud del actor de Duro de Matar.

En el marco de los Hollywood Critics Association Film Award, evento donde Vadhir Derbez acudió junto a su papá, Eugenio Derbez -de 61 años de edad-, el joven actor reveló detalles de Bruce Willis que ni la familia noto.

Luego de que Vadhir Derbez afirmara que pudo notar la demencia de Bruce Willis cuando filmaron juntos.

Recordemos que luego de que el actor Bruce Willis fuera diagnosticado con afasia en marzo de 2022, se retiró de la actuación debido a esta enfermedad.

Y que actualmente tras casi un año, se sabe con precisión que Bruce Willis enfrenta a la demencia frontotemporal a consecuencia de la afasa.

Luego de que la prensa le preguntara a Vadhir Derbez sobre sus pensamientos hacia la terrible enfermedad que enfrenta Bruce Willis, el actor mexicano dijo que le tocó ver el deterioro de salud mientras trabajaban juntos.

Revelación de Vadhir Derbez que ha sorprendido, pues ni la familia notó las señales de deterioro en la salud de Bruce Willis.

Asimismo, Vadhir Derbez dijo sentirse triste por la difícil situación que enfrenta Bruce Willis y su familia, por lo que es un hecho muy lamentable para alguien como Bruce Willis.

“Yo sí noté en set ciertas cosas… Me tocó un par de días que yo sí sentí como… ¿por qué está trabajando? ya sabes... Es muy triste lo que le está pasando a él y a toda su familia, siento que esas cosas son muy fuertes, ni me lo imagino y ni me lo quiero imaginar.”

Vadhir Derbez