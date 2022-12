Vadhir Derbez lleva una buena relación con su papá, Eugenio Derbez, pero recientemente confesó qué es lo que odia de ser hijo del actor de ‘El Valet’.

Eugenio Derbez es padre de cuatro:

El actor Eugenio Derbez, de 61 años de edad, se encuentra convaleciente por una caída donde sufrió varias facturas.

Un canal de YouTube aseguró que Vadhir Derbez había sido responsable de esta lesión, pues supuestamente había peleado con Eugenio Derbez y luego se habrían ido a los golpes.

Vadhir Derbez rompió el silencio y contó cómo fue que Eugenio Derbez se lastimó, pues estaba jugando con un videojugo de realidad virtual.

Lo que sí es cierto, es que hay aspectos que odia Vadhir Derbez de ser hijo de Eugenio Derbez.

Vadhir Derbez siguió los pasos de su abuela y padre -Silvia y Eugenio Derbez- y comenzó una carrera en la actuación.

Poco a poco, Vadhir Derbez 31 años de edad se ha ido abriendo camino, pero no le agrada que las personas lo reconozcan por ser hijo de Eugenio Derbez.

O porque se parece a él.

“Con mi papá ya te imaginarás cómo me ha de joder la gente. De las cosas que más me ha cagado es cuando la gente se quiere tomar una foto conmigo y me aclaran que nada más es por mi papá”

Vadhir Derbez