Esta pregunta fue la que desató la ira de Peso Pluma y su guardaespaldas ¿lastimaron al reportero? Esto contó.

Peso Pluma se encontraba en el AICM cuando un reportero de ¡Siéntese quien pueda! trató de entrevistarlo, pero un guardaespaldas del cantante provocó que se cayera.

Omar García, reportero agredido por los guardias de Peso Pluma, reveló cuál fue la pregunta que pudo ocasionar que un guardaespaldas lo tirara.

El periodista Omar García dio una entrevista a De Primera Mano y contó cómo inició el altercado con un guardaespaldas de Peso Pluma, de 24 años de edad.

Omar García explicó que estaba de guardia en el AICM y cerca de las 10:00 de la mañana se encontró a Peso Pluma, por lo que pensó que era su día de suerte.

Sin embargo, el cantante iba custodiado por cuatro hombres y Omar García trató de preguntarle un poco del éxito que ha tenido en los últimos meses.

Peso Pluma se mostró renuente a contestar y hubo una pregunta que detonó la agresión al reportero.

“Su equipo no estaba muy seguro de que me acercara a él. Al momento de yo preguntarle del tema del momento, del que todos queremos saber que son estas narcomantas que pusieron en Tijuana, pues su equipo de seguridad me taclea”

El guardia de Peso Pluma provocó que el reportero cayera cuando le preguntó al cantante de las narcomantas amenazantes de Tijuana .

Omar García cuenta que trataron de quitarle su celular y después uno de los guardias le puso el pie para tirarlo.

La saña de los guardaespaldas de Peso Pluma no terminó al tirar al reportero, pues además lo regañaron por hacer su trabajo.

Se sabe que la prensa suele vigilar los vuelos del AICM para entrevistar a famosos, actividad que está permitida en aeropuerto.

“En México estamos acostumbrados hacerlo y me dijo que me calmar, y que ya no insistiera, que no tenía caso”

Omar García