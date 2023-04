Esta exesposa de Edwin Luna asegura que lo mantuvo al inicio de su carrera y hasta vivía gratis en su casa.

Un fuerte testimonio revela cómo era la vida de Edwin Luna, antes del glamour y bolsas de lujo.

Hace unos días, Edwin Luna protagonizó una “pelea” en redes sociales con su expareja, Erika Monclova, con quien tiene un hijo de 10 años.

Todo inició cuando Edwin Luna -de 35 años de edad- invitó a su hijo Miguel en un concierto que dio en McAllen, Texas.

Pero según contó Erika Monclova en un video, no le permitieron el acceso al backstage para estar cerca de su hijo en su debut en el escenario.

Esto molestó a Erika Monclova -de 35 años de edad- por lo que reclamó a Edwin Luna, pero el cantante se defendió y asegura que no ve a su hijo, porque su ex no lo permite.

Edwin Luna y Erika Monclova (Especial )

Erika Monclova revela cómo era la vida de Edwin Luna antes del éxito

Edwin Luna realizó un video donde aseguró que cumplía con las exigencias económicas de Erika Monclova y que ella pidió ser la única que cobre regalías de cualquier trabajo que haga su hijo Miguel con él.

Ahora, Erika Monclova se defiende y cuenta que en los inicios de Edwin Luna, ella era quien lo mantenía.

“Es cierto que no vivimos mucho tiempo juntos, pero el poco tiempo que estuvo conmigo pues estuvo en mi casa, vivió en mi casa y quien pagaba las cosas era yo. Él puede decir que no me tiene que mantener a mí, pero yo en su momento lo llegué a mantener a él” Erika Monclova

Erika Monclova dice que ella siempre apoyó y ayudó a Edwin Luna cuando iniciaba en la música.

“Lo apoyé y lo ayudé, anduve en el camión, un camión todo sucio y son cosas que me quedo yo, y le cuento a mi hijo cómo fueron sus inicios” Erika Monclova

¿Qué le pasó a Edwin Luna? Habla del pleito que trae con la mamá de su hijo (Especial)

Erika Monclova sigue reprochando a Edwin Luna su forma de actuar con su hijo

La expareja de Edwin Luna mencionó que quiere dejar de lado este tema, pero le reprocha al cantante su forma de actuar en el concierto de McAllen, Texas, pues no le permitió estar con su hijo durante su presentación.

“Para mí lo que escribí fue mi sentir, fue la forma en la cual me expresé” dijo Erika Monclova, quien también menciona que no le importa lo que llegue a decir Edwin Luna de ella.

Por otro lado, Erika Monclova dice que su hijo Miguel está al tanto de los ‘escándalos’ de su papá, así como varios detalles de su vida.

Edwin Luna no ha hecho más declaraciones sobre la pelea con Erika Monclova, pero ella asegura que busca dejar de lado la pelea con el cantante.