Adam Levine ha sido acusado de serle infiel a su esposa, Behati Prinsloo con una modelo llamada Sumner Stroh, lo cual ha negado; sin embargo, han revivido una entrevista de hace 13 años en donde el cantante no creía en la monogamia ¿por ser piscis?

Las primeras acusaciones de infidelidad hacia Adam Levine de 43 años de edad, llegaron de una modelo llamada Sumner Stroh quien aseguró haber mantenido una relación con él por un año.

Y es que, aunque Adam Levine rompió el silencio a través de un comunicado en donde negó las acusaciones de 5 mujeres que ya han hecho, asegurando que nunca le ha sido infiel a su esposa, hace 13 años no pensaba lo mismo.

Y es que en 2009, Adam Levine, líder de Maroon 5 ofreció una entrevista al medio Cosmopolitan en donde daba su punto de vista respecto a la monogamia que según él, no creía y aseguraba que ser piscis le permitía ser más emocional.

“En la vida real estoy emocionalmente confundido, lo que me permite escribir canciones. Spy piscis y dicen que los piscis son muy sensibles. Si los hombres fueran honestos consigo mismos, verían que todos tienen ese lado”

Adam Levine ha sido acusado por varias mujeres de serle infiel a su esposa, la exmodelo de Victoria’s Secret, Behati Prinsloo de 34 años de edad y quien está a la espera de su tercer hijo.

Y aunque Adam Levine ha negado tales acusaciones, aunque sí admitió haber “cruzado la línea” por sus mensajes coquetos, hoy reviven una entrevista de hace 13 años en donde decía no creer en la monogamia.

Según Adam Levine revelaba hace 13 años, cuando él tenía 29 años , que la monogamia no estaba en la estructura genética.

" Instintivamente, la monogamia no está en nuestra estructura genética. La gente engaña, he engañado ¿Y sabes qué? No hay nada peor que la sensación de hacerlo”

Adam Levine