La polémica sobre la supuesta infidelidad de Adam Levine a su esposa continúa dando de qué hablar pues en esta ocasión, otra mujer ha salido a revelar que el cantante le mandó también mensajes inapropiados, sumando así 5 acusaciones.

Tras las revelaciones de la modelo Sumner Stroh y la supuesta relación que mantuvo con Adam Levine de 43 años de edad por un año cuando él estaba casado con Behati Prinsloo , más mujeres han salido a acusarlo de infiel.

Y hasta el momento y gracias al hashtag en redes sociales # ExposeAdamLevine , hasta el momento van 5 mujeres que han revelado haber tenido conversaciones con el cantante de Maroon 5.

Las modelos Alyson Rose y Maryka compartieron supuestos mensajes con Adam Levine

Nuevas acusaciones han señalado a Adam Levine de serle infiel a su esposa, Behati Prinsloo al mantener conversaciones sexuales con otras mujeres en redes sociales.

Una de ellas sería una modelo llamada Alyson Rose quien aseguró haber recibido coqueteos por parte de Adam Levine y compartió en TikTok videos y mensajes que tuvo con él; horas más tarde eliminó el contenido.

En dichos mensajes, Rose reveló que el propio Adam Levine confesó que no debería estar hablando con ella; sin embargo, la conversación siguió subiendo de tono.

No obstante, esos mensajes no fueron compartidos por la chica que acusaron a Adam Levine de ser infiel a su esposa, Behati Prinsloo por que “no son apropiados” y no se sentía cómoda publicando todo.

La segunda chica que acusó a Adam Levine de serle infiel a su esposa ha sido identificada como Maryka, una modelo y comediante quien a través de Instagram expuso los mensajes que supuestamente intercambió con el cantante.

En dichos mensajes, Adam Levine había comentado que su matrimonio estaba en crisis y era por eso que le mandaba mensajes subidos de tono.

Alyson Rose también habló con Adam Levine (@alyson_rose / Instagram )

Maryka es una de las mujeres que han acusado a Adam Levine de ser infiel (@mvrykv / Instagram )

Alanna Zabel, instructora de Yoga de Adam Levine también lo acusó de ser infiel a su esposa

Continuando con el caso de Adam Levine, su ex instructora de yoga, Alanna Zabel, también fue otra de las mujeres que expuso conversaciones sexuales con el cantante.

Tales fueron las insistencias de Adam Levine, con quien en ese entonces estaba saliendo con Becky Ginos, a la instructora, que tuvo problemas con su entonces novio.

Posteriormente, cuando ella trató de aclarar las cosas con Adam Levine, el cantante de Maroon 5 comenzó a ignorarla hasta que eventualmente la despidió.

Alanna Zabel, instructora de yoga de Adam Levine (Agencia México )

Alanna Zabel, instructora de yoga de Adam Levine (Agencia México )

Ashley Russell es la quinta mujer en acusar a Adam Levine como infiel

Tras la polémica que enfrenta Adam Levine al ser señalado de serle infiel a su esposa, la exmodelo de Victoria’s Secret y madre de sus hijas, Behati Prinsloo, ahora una quinta mujer sale a acusarlo.

Ashley Russell, quien tiene una cuenta sobre fitness en Instagram, ha revelado que Adam Levine también mantuvo conversaciones con ella en redes sociales.

Según cuenta Rusell de 21 años de edad , todo comenzó a principios de año cuando Adam Levine veía sus historias de Instagram y le mandaba mensajes privados a su cuenta.

Reveló al Daily Mail que Adam Levine le mandaba mensajes casi todos los días por la noche, alrededor de las 10 p.m

Adam Levine supuestamente le enviaba mensajes especialmente cuando subía las rutinas que hacía en el gimnasio; ella le respondía solo para ver hasta dónde podía llegar.

Pero, cuando le dijo que lo atraparían (Adam Levine) enviando mensajes directos a las chicas, él dejó de hacerlo.

“Creo que este es el verdadero significado de la falta de respeto hacia una mujer. Me entristece mucho que esté casado y haga esta cosa inmadura” Ashley Russell

Historias de Ashley Russell que Adam Levine comentaba y veía (Agencia México )

Historias de Ashley Russell que Adam Levine comentaba y veía (Agencia México )

Historias de Ashley Russell que Adam Levine comentaba y veía (Agencia México )

Ashley Russell también acusa a Adam Levine (Agencia México )

Ashley Russell también acusa a Adam Levine (Agencia México )