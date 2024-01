Erik Rubín no dudó en sacar las garras por su ex Andrea Legarreta -de 52 años de edad- y la defendió en redes sociales por los comentarios y ataques de Anette Cuburu.

Esta última se habría referido a Andrea Legarreta como una mala persona, a razón de lo que vivió durante el tiempo en el que estuvo trabajando con ella en Hoy.

Por si fuera poco, Anette Cuburu -de 48 años de edad- habría involucrado también a las hijas de la estrella de Hoy.

Pues la ahora presentadora de TV Azteca mencionó que Andrea Legarreta le fue infiel a Erik Rubín, de 52 años de edad.

Lo que desató comentarios de que su hija menor Nina -de 17 años de edad- no se parecía al ex Timbiriche. Una situación que no fue del agrado de Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta (@andrealegarreta)

Andrea Legarreta le envía un mensaje a Anette Cuburu por meterse con su familia

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Andrea Legarreta envió un mensaje más tras los comentarios que Anette Cuburu desató en contra de su familia.

El texto escrito por la presentadora inicia diciendo que los insultos que ha recibido su familia, pero sobre todo sus hijas, son inconcebibles.

Pues para Andrea Legarreta esto es una situación cruel e injusta, alegando que sus hijas no merecen la maldad que se está desatando.

Del mismo modo, la presentadora terminó agradeciendo a todos quienes la han apoyado en medio de esta polémica.

Momento en el que Erik Rubín y sus hijas, Mia y Nina, se hacían presentes para defender a su familia.

Andrea Legarreta le envía un mensaje a Anette Curubu por meterse con su familia (Instagram | Captura de pantalla)

Erik Rubín reta a Anette Cuburu mientras defiende a Andrea Legarreta

Dentro de la publicación de Andrea Legarreta, cientos de comentarios de apoyo y buenos deseos se hicieron presentes; entre ellos, los de Erik Rubín y sus hijas.

Al respecto, Mía y Nina escribieron estar orgullosas de su madre y de su familia, reconociéndola además como una gran mujer.

Por su parte, Erik Rubín defendió que todos lo que conocen a Andrea Legarreta saben que es una buena persona.

Por si fuera poco, Erik Rubín también aprovechó para retar a Anette Cuburu, esto para que muestre las supuestas pruebas que dice tener de Andrea Legarreta.